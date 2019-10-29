"Я сделал это из себя": Японец потратил год, чтобы преподнести невесте отвратительный подарок

Собрав достаточное количество ногтей, автор видео с помощью блендера и специальной мельницы превратил их в мелкий порошок. Затем он смешал получившийся материал с водой и поставил в печь на 90 минут.

В результате ногти сплавились в темную субстанцию, похожую на небольшой камешек неправильной формы. Автор вложил его в обычное серебряное кольцо.

В комментариях пользователи делятся чувствами отвращения и восхищения одновременно. "Я сделал это сам". - "Из чего?" - "Из себя", - реконструирует один из них воображаемый диалог автора со своей невестой.

Фото: www.youtube.com/watch?v=JKi85QNr7zo