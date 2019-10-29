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"Я сделал это из себя": Японец потратил год, чтобы преподнести невесте отвратительный подарок

29 октября 2019, 00:09  •  63 • В мире
Житель Японии, автор YouTube-канала Kiwami Japan, решил порадовать свою невесту необычным кольцом. Чтобы изготовить его, он целый год собирал свои остриженные ногти, затем запек их в печи и вложил в серебряное кольцо, получив миллионы просмотров и тысячи комментариев. "Я сделал это из себя", - пишут пользователи.
Собрав достаточное количество ногтей, автор видео с помощью блендера и специальной мельницы превратил их в мелкий порошок. Затем он смешал получившийся материал с водой и поставил в печь на 90 минут.
В результате ногти сплавились в темную субстанцию, похожую на небольшой камешек неправильной формы. Автор вложил его в обычное серебряное кольцо.
В комментариях пользователи делятся чувствами отвращения и восхищения одновременно. "Я сделал это сам". - "Из чего?" - "Из себя", - реконструирует один из них воображаемый диалог автора со своей невестой.
Фото: www.youtube.com/watch?v=JKi85QNr7zo

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