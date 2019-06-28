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"Я считаю это неправильным и опасным": Путин – о том, почему нельзя использовать проблемы католиков для уничтожения их церкви
28 июня 2019, 04:24 • 80 • Политика
В интервью, которое глава государства дал британскому изданию Financial Times, речь зашла о роли религии в культурном пространстве. Говоря о противоречиях между православными и католиками, Владимир Путин отметил, что опасно использовать проблемы католической церкви для ее уничтожения. "Я считаю это неправильным и опасным", - заявил президент.
По словам российского лидера, выталкивать религию из культурного пространства нельзя, она должна играть свою роль – та, которая сложилась на сегодняшний день. Однако также надо избегать злоупотреблений.
Глава государства также отметил, что нередко либеральные круги делают попытки использовать существующие в католической церкви проблемы как инструмент, способный ее уничтожить. По его мнению, это и опасно, и неправильно.
Именно поэтому, продолжил Владимир Путин, для миллионов людей в мире традиционные ценности все равно остаются более важными, чем либеральная идея, которая, как считает президент, "прекращает свое существование".
Еще один вопрос журналиста британского издания был несколько провокационным: он спросил у Путина, можно ли назвать религию "опиумом для народа", на что прозвучал короткий отрицательный ответ российского президента.
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