"Я считаю это неправильным и опасным": Путин – о том, почему нельзя использовать проблемы католиков для уничтожения их церкви

По словам российского лидера, выталкивать религию из культурного пространства нельзя, она должна играть свою роль – та, которая сложилась на сегодняшний день. Однако также надо избегать злоупотреблений.

"Мы православный народ в России, и между православием и католическим миром всегда были проблемы. Но я именно поэтому сейчас скажу о католиках. Ну, есть там проблемы? Есть. Но нельзя их выпячивать и с помощью этих проблем пытаться уничтожить саму Римскую католическую церковь. Вот чего нельзя делать", - цитирует слова Владимира Путина ФАН.

Глава государства также отметил, что нередко либеральные круги делают попытки использовать существующие в католической церкви проблемы как инструмент, способный ее уничтожить. По его мнению, это и опасно, и неправильно.

"Мы что, забыли, что мы все живем в мире, который основан на библейских ценностях? Даже атеисты. Но мы все живем в этом мире. Можно об этом не вспоминать каждый день и не ходить в церковь, там лоб не бить об пол, показывая, какой ты христианин или мусульманин, или иудей, но в душе, в сердце должны быть какие-то основополагающие человеческие правила и моральные ценности", - сказал российский лидер.

Именно поэтому, продолжил Владимир Путин, для миллионов людей в мире традиционные ценности все равно остаются более важными, чем либеральная идея, которая, как считает президент, "прекращает свое существование".

Еще один вопрос журналиста британского издания был несколько провокационным: он спросил у Путина, можно ли назвать религию "опиумом для народа", на что прозвучал короткий отрицательный ответ российского президента.