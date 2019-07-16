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"Я сама к нему в посольство ходила и что-то ему носила": Симоньян высмеяла "бомбу" CNN о "русском вмешательстве" Ассанжа
16 июля 2019, 04:39 • 70 • В мире
Телеканал CNN опубликовал "бомбу", сообщив о том, что Джулиан Ассанж при помощи "русских хакеров" руководил из посольства Эквадора в Лондоне вмешательством в выборы в США. "Я сама к Ассанжу в посольство ходила и что-то ему носила", - прокомментировала это "расследование " Маргарита Симоньян.
"Любимчики" главного редактора RT из ЦРУ нашли совершенно "железную" информацию о том, что заместитель Симоньян ходил в посольство Эквадора к Ассанжу и "что-то ему носил". Этот факт очень рассмешил журналистку.
По ее словам, носили туда "пленнику" очень многое: и кассеты, и дискеты, и флешки, а также конфеты и другие передачи. Маргарита напомнила, что Джулиан Ассанж вел программу на RT, а без специальных технических средств делать это очень затруднительно.
Также, продолжила Симоньян, много чего и выносили от Ассанжа из эквадорского посольства.
Напомним, на сайте CNN появилась публикация, в которой говорится, будто основатель Wikileaks Джулиан Ассанж помогал "русским хакерам" вмешиваться в выборы президента США в 2016 году.
По информации источников телеканала, Ассанж якобы "встречался с русскими прямо в посольстве Эквадора". Таким образом, Ассанжа публично привязали к делу о российском вмешательстве в выборы. По версии CNN, основатель Wikileaks якобы активно общался с "русскими хакерами", которые вмешивались в ход президентских выборов в США.
Свои доводы издание основывает на неких данных о наблюдении за посетителями главы Wikileaks в эквадорской дипмиссии.
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