"Я сама к нему в посольство ходила и что-то ему носила": Симоньян высмеяла "бомбу" CNN о "русском вмешательстве" Ассанжа

"Любимчики" главного редактора RT из ЦРУ нашли совершенно "железную" информацию о том, что заместитель Симоньян ходил в посольство Эквадора к Ассанжу и "что-то ему носил". Этот факт очень рассмешил журналистку.

"Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в Twitter фоточки выкладывала. Кинуть ссыль?" - прокомментировала публикацию CNN Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, носили туда "пленнику" очень многое: и кассеты, и дискеты, и флешки, а также конфеты и другие передачи. Маргарита напомнила, что Джулиан Ассанж вел программу на RT, а без специальных технических средств делать это очень затруднительно.

Также, продолжила Симоньян, много чего и выносили от Ассанжа из эквадорского посольства.

"Вот, например. На прикроватном столике у меня лежит. Отпечатки пальцев надо? Их есть у меня. А за что он меня там благодарит, это уж вы как-нибудь сами. Зря вам, что ли, американские налогоплательщики зарплату платят. Наши сотрудники, в том числе, между прочим", - заключила Маргарита Симоньян.

Напомним, на сайте CNN появилась публикация, в которой говорится, будто основатель Wikileaks Джулиан Ассанж помогал "русским хакерам" вмешиваться в выборы президента США в 2016 году.

По информации источников телеканала, Ассанж якобы "встречался с русскими прямо в посольстве Эквадора". Таким образом, Ассанжа публично привязали к делу о российском вмешательстве в выборы. По версии CNN, основатель Wikileaks якобы активно общался с "русскими хакерами", которые вмешивались в ход президентских выборов в США.

Свои доводы издание основывает на неких данных о наблюдении за посетителями главы Wikileaks в эквадорской дипмиссии.