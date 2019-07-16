Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ужасно боялась": Ведущая Марченко пожаловалась американцу Стоуну на д...
В США будут убивать ради сохранения "тайн НЛО"? Военные готовы отбиват...
Переговорил с Россией – попал в тюрьму: Рвущийся в Раду Вакарчук пошел ва-банк
Откровения польского политика о счастье грузин, украинцев и русских
Главная / В мире

"Я сама к нему в посольство ходила и что-то ему носила": Симоньян высмеяла "бомбу" CNN о "русском вмешательстве" Ассанжа

16 июля 2019, 04:39  •  70 • В мире
Телеканал CNN опубликовал "бомбу", сообщив о том, что Джулиан Ассанж при помощи "русских хакеров" руководил из посольства Эквадора в Лондоне вмешательством в выборы в США. "Я сама к Ассанжу в посольство ходила и что-то ему носила", - прокомментировала это "расследование " Маргарита Симоньян.
"Любимчики" главного редактора RT из ЦРУ нашли совершенно "железную" информацию о том, что заместитель Симоньян ходил в посольство Эквадора к Ассанжу и "что-то ему носил". Этот факт очень рассмешил журналистку.
"Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в Twitter фоточки выкладывала. Кинуть ссыль?" - прокомментировала публикацию CNN Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
По ее словам, носили туда "пленнику" очень многое: и кассеты, и дискеты, и флешки, а также конфеты и другие передачи. Маргарита напомнила, что Джулиан Ассанж вел программу на RT, а без специальных технических средств делать это очень затруднительно.
Также, продолжила Симоньян, много чего и выносили от Ассанжа из эквадорского посольства.
"Вот, например. На прикроватном столике у меня лежит. Отпечатки пальцев надо? Их есть у меня. А за что он меня там благодарит, это уж вы как-нибудь сами. Зря вам, что ли, американские налогоплательщики зарплату платят. Наши сотрудники, в том числе, между прочим", - заключила Маргарита Симоньян.
Напомним, на сайте CNN появилась публикация, в которой говорится, будто основатель Wikileaks Джулиан Ассанж помогал "русским хакерам" вмешиваться в выборы президента США в 2016 году.
По информации источников телеканала, Ассанж якобы "встречался с русскими прямо в посольстве Эквадора". Таким образом, Ассанжа публично привязали к делу о российском вмешательстве в выборы. По версии CNN, основатель Wikileaks якобы активно общался с "русскими хакерами", которые вмешивались в ход президентских выборов в США.
Свои доводы издание основывает на неких данных о наблюдении за посетителями главы Wikileaks в эквадорской дипмиссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
16 июля 2019, 04:39
Однажды прозвучит тот самый выстрел... Оливер Стоун выдал пугающее пророчество об Армагеддоне
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
15 июля 2019, 08:54
«Гордыня, обусловленная статусом сверхдержавы»: в США изучили причины неудач американских войск в Афганистане
15 июля 2019, 15:39
Реки мусора, кабаны и волки на помойках: Мусорный коллапс в Риме угрожает эпидемией - главврач города
15 июля 2019, 15:39
С-400 в Турции и её следствия для НАТО
16 июля 2019, 01:24
"Американцы опять окажутся в пролете": Эксперты на примере С-400 показали, как США "доиграются"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2019, 01:24
Демонизация Путина, Трампа и всех вокруг уже стала приговором для США. Они начали про...
16 июля 2019, 01:09
«Это станет началом конца для Киева»: почему на Украине заявили о возможности снести ...
16 июля 2019, 01:24
"Вы возвращаетесь в Россию 90-х": Оливер Стоун показал Украине, как Америка...
16 июля 2019, 01:24
Мстили за извинения Путину: Дугин рассказал, кто стоял за попыткой госпереворота в Ту...
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
11 июля 2019, 01:09
Искали неделю: Таинственно пропавшую на греческом острове учёную обнаружили в природной могиле
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"
09 июля 2019, 13:24
Ольгу Скабееву затравили за возмущение решением директора "Рустави 2"
13 июля 2019, 14:39
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.