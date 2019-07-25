Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая военная доктрина Поднебесной. Важнейшее место в ней занимает Россия
Пророссийские евродепутаты из Латвии "переобулись": Экс-мэр Риги подде...
На приграничных территориях: в Госдуме предлагают сделать образование в регионах...
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину за...
Главная / В мире

"Я сам был на месте крушения": Ополченец добавил фактов к фильму-расследованию про МН17

25 июля 2019, 19:24  •  173 • В мире
Командир добровольческого батальона "Варяг" Донецкой народной республики Александр Матюшин прокомментировал Царьграду фильм-расследование голландского режиссера Макса фон Верффа, который сделал документальный 28-минутный фильм "МН17: Призыв к справедливости".
Напомним, фильм основан на показаниях малайзийских властей и разбивает официальное расследование, которое ведут Украина, Голландия и остальные страны. В частности, стало известно, что агенты ФБР пытались выкрасть черные ящики сбитого самолета, когда они уже были у малайзийцев.
События 2014 года стали следствием стратегии "Анаконда" США, которые пытались создать вокруг России смертельное кольцо, однако, к сожалению для них, этого не получилось, считает Матюшин.
"Россия вошла в Крым, защитила русское население Крыма и не дала создать там военно-морские базы для США и НАТО. Также восстал Донбасс, который переломал план. Америка еще пыталась втянуть Россию в полномасштабную войну, в прямое военное противостояние, поэтому была проведена провокация", - отметил доброволец.
Эпоха однополярного мира, который США строили с момента крушения Союза Советских Социалистических Республик, уходит, и многие свободные журналисты сейчас выпускают в свет множество материалов, сказал Матюшин.
"Мы видим фильм Оливера Стоуна "Борьба за Украину". Это не первый его фильм по поводу событий на Украине, в котором он высвечивает роль США и западных стран в перевороте на Украине и развязывании гражданской войны, попытки прямого стравливания бывшей советской республики Украины с Россией. Сейчас вышло еще одно опровержение масштабной лжи о малайзийском "Боинге", - отметил доброволец.
ДНР прилагала максимум усилий для того, чтобы организовать независимое расследование, чтобы снять обвинение в адрес России в том, что якобы она сбила этот самолет, подчеркнул Матюшин. "Я был сам на месте этого крушения в 2014 году, я лично подбирал запчасти, потом предоставлял их правительству ДНР, оно отправляло их в международные суды. Я общался непосредственно с очевидцами событий, которые видели падающий самолет и видели трупы, которые там лежали. Это, без сомнения, является большой провокацией. А то, что вышло, - это говорит об уходе США с позиций единого однополярного мира и составлении многополярного мира", - подчеркнул доброволец.
"Следует вспомнить, что граница на тот момент полностью находилась под контролем украинских военнослужащих, ВСУ и погранвойск СБУ. Украинские военно-воздушные силы непосредственно наносили удары как по позициям ополчения, так и по мирным городам и районам Донецкой республики", - отметил доброволец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 19:24
"Я сам был на месте крушения": Ополченец добавил фактов к фильму-расследованию про МН17
25 июля 2019, 16:09
Хуже Чернобыля и Фукусимы: Как США провоцируют ядерную катастрофу в Тихом океане
24 июля 2019, 20:24
«Армия мирового уровня»: как Китай намерен наращивать свой военный потенциал
25 июля 2019, 06:24
Google, Facebook, Amazon и Apple – под подозрением: Минюст США решил выяснить, как IT-гиганты "душат конкуренцию"
25 июля 2019, 19:24
Самолеты-разведчики НАТО после новостей о захваченном Украиной танкере облепили границы России
24 июля 2019, 20:39
Time повторил обложку 1968 года, "выкинув" Россию из лунной гонки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 21:24
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК
20 июля 2019, 22:24
Первый президент Украины отдал решение по Донбассу в руки Кремля: "Без предварительных условий"
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменистана разбились после ответа Ашхабада
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недовольство посольства Грузии в ФРГ
21 июля 2019, 01:24
Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании
22 июля 2019, 13:24
"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.