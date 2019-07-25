"Я сам был на месте крушения": Ополченец добавил фактов к фильму-расследованию про МН17

Напомним, фильм основан на показаниях малайзийских властей и разбивает официальное расследование, которое ведут Украина, Голландия и остальные страны. В частности, стало известно, что агенты ФБР пытались выкрасть черные ящики сбитого самолета, когда они уже были у малайзийцев.

События 2014 года стали следствием стратегии "Анаконда" США, которые пытались создать вокруг России смертельное кольцо, однако, к сожалению для них, этого не получилось, считает Матюшин.

"Россия вошла в Крым, защитила русское население Крыма и не дала создать там военно-морские базы для США и НАТО. Также восстал Донбасс, который переломал план. Америка еще пыталась втянуть Россию в полномасштабную войну, в прямое военное противостояние, поэтому была проведена провокация", - отметил доброволец.

Эпоха однополярного мира, который США строили с момента крушения Союза Советских Социалистических Республик, уходит, и многие свободные журналисты сейчас выпускают в свет множество материалов, сказал Матюшин.

"Мы видим фильм Оливера Стоуна "Борьба за Украину". Это не первый его фильм по поводу событий на Украине, в котором он высвечивает роль США и западных стран в перевороте на Украине и развязывании гражданской войны, попытки прямого стравливания бывшей советской республики Украины с Россией. Сейчас вышло еще одно опровержение масштабной лжи о малайзийском "Боинге", - отметил доброволец.

ДНР прилагала максимум усилий для того, чтобы организовать независимое расследование, чтобы снять обвинение в адрес России в том, что якобы она сбила этот самолет, подчеркнул Матюшин. "Я был сам на месте этого крушения в 2014 году, я лично подбирал запчасти, потом предоставлял их правительству ДНР, оно отправляло их в международные суды. Я общался непосредственно с очевидцами событий, которые видели падающий самолет и видели трупы, которые там лежали. Это, без сомнения, является большой провокацией. А то, что вышло, - это говорит об уходе США с позиций единого однополярного мира и составлении многополярного мира", - подчеркнул доброволец.

"Следует вспомнить, что граница на тот момент полностью находилась под контролем украинских военнослужащих, ВСУ и погранвойск СБУ. Украинские военно-воздушные силы непосредственно наносили удары как по позициям ополчения, так и по мирным городам и районам Донецкой республики", - отметил доброволец.