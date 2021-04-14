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"Я русский, мне это противно". Николай Харитонов высказался о гей-парадах
14 апреля 2021, 18:30 • 77 • Политика
В беседе с волонтёром Царьграда депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов рассказал о вере в Бога и о том, почему не голосовал за поправки к Основному закону страны.
На первый вопрос - о принадлежности Крыма - Николай Михайлович ответил кратко:
"Российский. Однозначно".
А вот о вере в Бога парламентарий высказался более подробно:
"Я крещён в 1949 году в Киселёвске Кемеровской области. Меня родители крестили. Тятя вывез мою маму из Могилёвской области Белоруссии, потому что очень бедно жили в Белоруссии в послевоенные годы. И тятя вывез маму в Кемеровскую область на шахты. Там была возможность заработать. Мама говорила, что я очень сильно орал во время крещения. Оказывается, меня напугал шум паровоза. В зрелые годы я был в этой церкви, где меня крестили. Она построена в XVIII веке. До сих пор всё в ней крепкое. О Боге вслух не говорят. В Бога надо верить".
За поправки к Конституции России Николай Харитонов не голосовал:
"Наша фракция (КПРФ. - Ред.) предлагала свои 15 поправок в текст Конституции. Они не были приняты, и мы не голосовали".
Дети и внуки парламентария, по его словам, учатся в русских школах и вузах - в Новосибирской области.
На вопрос о гей-парадах депутат ответил:
"Я русский человек. Мне это противно всё. Даже не хочу ничего слушать на эту тему".
Проект Царьграда "Народное голосование" стартовал 12 апреля 2021 года. Его цель - выявить истинную позицию кандидатов в депутаты Госдумы по отношению к России и русским людям. Путем голосования, в котором приняли участие порядка 1,5 млн человек, отобраны всего пять вопросов:
Эти вопросы волонтёры Царьграда и задают кандидатам.
В дальнейшем для каждого из претендентов на парламентский мандат высчитывается рейтинг, при его составлении учитываются не только ответы на вопросы, но и биография кандидата, а также его медийная активность.
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