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"Я раскрываю схемы воровства в мировом масштабе": Российский бизнесмен представил книгу – "послание Западу"

16 сентября 2019, 05:09  •  102 • В мире
Два года назад в России была издана книга российского предпринимателя Александра Лебедева "Охота на банкира", в которой автор откровенно рассказал о мировом заговоре финансистом, о том, как из банковской системы России и авиастроения были украдены миллиарды рублей, как поддерживали финансово украинских президентов. Бестселлером она стала почти сразу. И вот теперь Лебедев представляет в Лондоне свою книгу, уже переведенную на английский язык. Станет ли она "посланием Западу"?
Презентация проходила в самом центре Лондона, в здании одной из крупнейших газет Британии Daily Mail, у которой Лебедев несколько лет назад выкупил издание Independent, заплатив символическую цену.
По словам бизнесмена, в Британии не часто публикую книги современных российских авторов. Можно вспомнить опубликованные воспоминания Михаила Горбачева, книги Пелевина, Улицкой и Сорокина. И этими фамилиями список ограничивается.
Никто из моих коллег-бизнесменов в России ничего не написал о том, как в 90-е сколачивались капиталы, как устроена финансовая система нашей страны. В этом смысле я – первопроходец: и в России, и в Великобритании, где проживает большинство героев моей книги, банкиров, укравших миллиарды рублей в нашей стране", - рассказал Лебедев в беседе с "Комсомольской правдой".
Выход книги российского бизнесмена не остался в Лондоне без внимания, многие СМИ хотели взять у него интервью. И задавали свои вопросы, на которые Лебедев не стеснялся давать не самые приятные для журналистов ответы.
К примеру, на BBC у него спросили, как он может поддерживать "существующий в России режим". На что Лебедев ответил, что, быть может, британская система власти и получше, чем российская, но с каждым годом она становится все хуже.
"Нам ставят в пример английскую независимую систему правосудия. Но если вы попробуете засудить в Англии жулика, который украл у вас в России два миллиарда долларов – ничего не выйдет. Он наймет здесь лучших юристов и адвокатов, которые так построят процесс, что по решению суда вы еще будете ему должны", - поведал Александр Лебедев.
Бизнесмен признается, что очень хочет, чтобы на книгу обратили внимание на Западе, чтобы прочитав ее, узнали о той системе "финансового апартеида, которая существует в мире. Речь идет о том, как триллионы долларов, уворованные из экономик разных стран, пройдя через офшоры, делятся между пятьюдесятью тысячами богатейших людей планеты.
По словам Лебедева, финансовое выкачивание денег – проблема не менее опасная, чем глобальное потепление. И в своей книге он раскрывает все эти схемы воровства в мировом масштабе.
"И это, кстати, не мы придумали. Ко мне раньше постоянно приходили юристы - американские, английские, из других европейских стран, и говорили: давай украдем пару миллиардов долларов. У нас есть схемы, как все это спрятать в офшорах, купишь себе потом виллу, яхту, самолет", - говорит бизнесмен.
Вернуть украденные капиталы возможно, считает Лебедев, поэтому он и предлагает странам БРИКС создать собственный арбитражный суд, который будет заниматься подобными проблемами. А полученные деньги можно будет направить на социальные нужды, полагает Лебедев.

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