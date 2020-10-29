"Я расист, ок?": Азиата в США арестовали за попытки спасти свой район от BLM

Полиция заинтересовалась гражданином после его попыток выгнать из района двух чернокожих молодых людей. Сам он объяснил свои действия тем, что не хочет допустить распространения "чумы BLM" на свой район.

В Сети уже появилось видео, которое стало причиной ареста мужчины. В нём оскорблённый афроамериканец выясняет отношения с пожилым азиатом и записывает этот разговор на камеру. Автор видео назвал своего собеседника расистом, но тот не стал возражать против такого определения.

Я расист. Я расист, ок? Эта зона не для чёрных, - отметил азиат.

После этого его оппонент пообещал обнародовать данное видео, что в итоге и сделал.

Напомним, что движение Black lives matter (BLM) развернулось в полную силу в 2020 году после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который был задушен белым полицейским во время задержания. Это спровоцировало массовые акции протеста, которые довольно скоро обернулись погромами. Сегодня в массовом сознании движение BLM неотрывно связано с "лутерами" - грабителями, которые, воспользовавшись беспорядками, вламываются в магазины и крадут бытовую технику. Если сначала активисты BLM протестовали против полицейского насилия и расизма, то сейчас они требуют предоставить чернокожему населению больше прав.