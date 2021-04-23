"Я рад": Вернувшийся в США посол раскрыл свои планы

Вернувшийся в США американский посол в России Джон Салливан раскрыл свои планы на ближайшее время. "Я рад вернуться на родину", - признался он.

"В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная", - сказал он по прибытии в Вашингтон, встречавшим его журналистам.

При это он добавил, что рад вернуться в Штаты и в ближайшее время хотел бы увидеться с семьёй, а также встретиться с коллегами в администрации.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что американский посол в России Джон Салливан получил совет от русских "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьёзные консультации".

Издание Axios сообщило, что Салливан дал понять: он намерен настаивать на своём и остаться в России. Но спустя всего несколько часов то же СМИ со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента сообщило, что посол США всё же покинет Россию и съездит ненадолго в Соединённые Штаты.