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"Я рад, но…": Соловьёв указал на важный момент в запрете финансирования митингов иностранцами

03 декабря 2020, 19:35  •  116 • Политика
Владимир Соловьёв указал на важный момент в запрете финансирования митингов иностранцами. Он подчеркнул, что, безусловно, приветствует данный шаг, однако заподозрил, что данное решение было принято не просто так - вероятно, до этого существовали крупные лазейки в законодательстве: "Я рад, но…"
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал решение правительства, которое ранее поддержало законопроект о запрете иностранного финансирования митингов.
Напомним, данная инициатива обязывает организаторов демонстраций указать счёт, на который должны поступать денежные средства.
Журналист в беседе с корреспондентом Царьграда подчеркнул, что, безусловно, приветствует данный шаг, однако он также обратил внимание на один момент, который вызвал у него недоумение.
Меня удивляет следующее: до этого иностранцам можно было спонсировать российские митинги? Им же впрямую запрещено заниматься политикой в России. Поэтому я рад, конечно, что кабмин закрывает и эту лазейку, но если на секундочку себе представить, скажем, в Вашингтоне митинг, организованный за российские деньги, то подумайте, сколько минут организаторы такой демонстрации проведут на свободе? Это более чем странно, это прямое вмешательство в дела иностранной державы, если иностранцы спонсируют проходящие в России митинги. Это уже запредельно, - подчеркнул Соловьёв.
Телеведущий также указал на другой важный момент. Он добавил, что подобное решение правительство, бесспорно, не стало бы принимать просто так.
Если сейчас кабмин вводит подобное, значит, где-то была дырочка в законодательстве? Нам важно к законодательству относиться крайне серьёзно и смотреть, что в целом происходит, чтобы никаких лазеек не было. Кроме того, важно тщательно следить за движением криптовалют, за перемещением наличных средств и всяких других форм платежей, - подытожил Соловьёв.

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