"Я рад, но…": Соловьёв указал на важный момент в запрете финансирования митингов иностранцами

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал решение правительства, которое ранее поддержало законопроект о запрете иностранного финансирования митингов.

Напомним, данная инициатива обязывает организаторов демонстраций указать счёт, на который должны поступать денежные средства.

Журналист в беседе с корреспондентом Царьграда подчеркнул, что, безусловно, приветствует данный шаг, однако он также обратил внимание на один момент, который вызвал у него недоумение.

Меня удивляет следующее: до этого иностранцам можно было спонсировать российские митинги? Им же впрямую запрещено заниматься политикой в России. Поэтому я рад, конечно, что кабмин закрывает и эту лазейку, но если на секундочку себе представить, скажем, в Вашингтоне митинг, организованный за российские деньги, то подумайте, сколько минут организаторы такой демонстрации проведут на свободе? Это более чем странно, это прямое вмешательство в дела иностранной державы, если иностранцы спонсируют проходящие в России митинги. Это уже запредельно, - подчеркнул Соловьёв.

Телеведущий также указал на другой важный момент. Он добавил, что подобное решение правительство, бесспорно, не стало бы принимать просто так.