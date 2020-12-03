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"Я рад, но…": Соловьёв указал на важный момент в запрете финансирования митингов иностранцами
03 декабря 2020, 19:35 • 116 • Политика
Владимир Соловьёв указал на важный момент в запрете финансирования митингов иностранцами. Он подчеркнул, что, безусловно, приветствует данный шаг, однако заподозрил, что данное решение было принято не просто так - вероятно, до этого существовали крупные лазейки в законодательстве: "Я рад, но…"
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал решение правительства, которое ранее поддержало законопроект о запрете иностранного финансирования митингов.
Напомним, данная инициатива обязывает организаторов демонстраций указать счёт, на который должны поступать денежные средства.
Журналист в беседе с корреспондентом Царьграда подчеркнул, что, безусловно, приветствует данный шаг, однако он также обратил внимание на один момент, который вызвал у него недоумение.
Телеведущий также указал на другой важный момент. Он добавил, что подобное решение правительство, бесспорно, не стало бы принимать просто так.
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