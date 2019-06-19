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"Я рад и доволен": Основатель батальона "Восток" в два счета доказал фейковость отчета по катастрофе MH17

19 июня 2019, 22:09  •  123 • В мире
Экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский в беседе с Царьградом объяснил, почему рад выдвинутым против него обвинениям. По его словам, он может предоставить посекундный отчет о своем пребывании в Донецке, но никто из представителей следствия эту информацию не запрашивал.
Ходаковский заявил, что тот факт, что его, как человека абсолютно непричастного, включили в число обвиняемых, - это хорошо, поскольку доказывает, что "все расследование шито белыми нитками".
"Я могу по секундам доказать свое там пребывание, присутствие, биллинги моих телефонов. То есть если я прохожу по списку как обвиняемый, то это означает, что это, в принципе, всё фальсификация. Откровенно говоря, я рад и доволен. На моей лично судьбе это никак - ни больше, ни меньше - не отразится. А в целом по ходу дела это показывает самым четким и непосредственным образом, что из себя представляет само по факту расследование", - прокомментировал эксперт.
Он подчеркнул, что следствие располагало всеми возможностями, чтобы проверить его местонахождение и отследить координаты поминутно, но никто этого не сделал.
"Это исключительно политический заказ, не более того. Пять лет уже, собственно говоря, мы слышим разные эпитеты, сравнения в свой адрес. Я - в первую очередь. Меня это уже, знаете, абсолютно не волнует, никак не возбуждает мою нервную систему. Ну, дело привычки по большому счету. Поэтому ничего меня не удивило, никак из состояния равновесия не вывело", - добавил Ходаковский.
Он уточнил, что во время катастрофы MH17 находился в Донецке. И все телефоны, которыми пользовался, а их установить несложно, все привязаны к Донецку. "Все мои телефонные переговоры происходили из Донецка. То есть к обстоятельствам, связанным с крушением, я никакого отношения не имею", - подчеркнул основатель батальона.
По его словам, ни ДНР, ни российская сторона не несут никакой ответственности за произошедшее. "Потому что мы не располагали никакими техническими возможностями нанести поражение цели, которая летит на такой высоте. У нас просто не было ничего, что позволило бы нам на 9-километровом горизонте, так сказать, поразить летящую цель", - пояснил Ходаковский.

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