"Я просто в ужасе": Депутат ПАСЕ назвал "немыслимыми" слухи о планах ЦРУ убить Ассанжа

Депутат ПАСЕ от Нидерландов Питер Омцигт выступил с докладом о защите информаторов. Он назвал "немыслимыми" слухи о том, что ЦРУ обсуждало планы по убийству основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Я просто в ужасе", - признался докладчик.

По словам парламентария, похищение и убийство обличителя американских спецслужб будет грубым нарушением прав человека, которые отстаивает весь коллективный Запад. Больше всего Омцигта удивляет, что убийство Ассанжа обсуждалось в силовых структурах США - страны, которая называет себя главным оплотом демократии во всём мире.

Если эти сообщения верны, то я просто в ужасе… Надо надеяться, что [похищение и убийство информатора] было бы немыслимым в самой могущественной демократии в мире,

- заявил депутат.

Он подчеркнул, что обсуждаемая сейчас экстрадиция Ассанжа создаст опасный для журналистов прецедент. Омцигт призвал британских судей принять во внимание угрозу для жизни основателя WikiLeaks, когда они будут принимать решение.

Напомним, что Ассанж долгое время скрывался от уголовного преследования в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в 2019 году его всё же вывели из здания диппредставительства и задержали. С тех пор его держат в Белмарше - британской тюрьме максимально строгого режима. Власти США требуют выдать им журналиста, который рассказал всему миру о преступлениях американских спецслужб.