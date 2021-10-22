"Я прошу вас прекратить!": Европарламентарии рассорились из-за "радости Путина"

Представители Европарламента рассорились из-за боязни "порадовать Путина". "Я прошу вас прекратить такое поведение!" - резко высказался в адрес премьера Польши Матеуша Моравецкого председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

Скандал произошёл во время выступления Моравецкого. В своей речи польский премьер заявил о шантаже со стороны ЕС из-за конфликта по поводу польской судебной реформы. Он отметил, что не намерен мириться с шантажом и угрозами и категорически отвергает такой язык общения.

Его слова не понравились многим европарламентариям, а Вебер и вовсе призвал Моравецкого прекратить публично рассказывать о внутренних проблемах ЕС. По его словам, премьер своими словами "сеет смуту и раздор в Европейском союзе" и "ослабляет Европу".

"Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина", - призвал он.