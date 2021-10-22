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"Я прошу вас прекратить!": Европарламентарии рассорились из-за "радости Путина"
22 октября 2021, 08:35 • 284 • Политика
Представители Европарламента рассорились из-за боязни "порадовать Путина". "Я прошу вас прекратить такое поведение!" - резко высказался в адрес премьера Польши Матеуша Моравецкого председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.
Скандал произошёл во время выступления Моравецкого. В своей речи польский премьер заявил о шантаже со стороны ЕС из-за конфликта по поводу польской судебной реформы. Он отметил, что не намерен мириться с шантажом и угрозами и категорически отвергает такой язык общения.
Его слова не понравились многим европарламентариям, а Вебер и вовсе призвал Моравецкого прекратить публично рассказывать о внутренних проблемах ЕС. По его словам, премьер своими словами "сеет смуту и раздор в Европейском союзе" и "ослабляет Европу".
"Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина", - призвал он.
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