"Я прививаться не буду": Песков оценил угрозу повторного заражения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос одного из журналистов по поводу вакцинации от коронавируса.

В ходе пресс-конференции его спросили о том, как этот процесс будет проходить среди сотрудников президентской администрации и планирует ли прививаться он сам.

Песков заметил, что служащие в аппарате главы государства являются такими же гражданами РФ, как и любые другие. Соответственно, получить вакцину они, безусловно, смогут, если у них возникнет такое желание. Он подчеркнул, что всё будет проходить на добровольной основе.

Пресс-секретарь добавил, что сам прививаться не будет, поскольку уже перенёс COVID-19, а в возможность повторного заражения пока не слишком верит.