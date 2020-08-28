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"Я прививаться не буду": Песков оценил угрозу повторного заражения

28 августа 2020, 16:15  •  102 • Политика
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил угрозу повторного заражения коронавирусом. Он заметил, что пока не слишком верит в такую возможность, поскольку у медиков ещё нет точного ответа. "Я прививаться не буду", - резюмировал представитель Кремля, напомнив, что уже пережил COVID-19.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос одного из журналистов по поводу вакцинации от коронавируса.
В ходе пресс-конференции его спросили о том, как этот процесс будет проходить среди сотрудников президентской администрации и планирует ли прививаться он сам.
Песков заметил, что служащие в аппарате главы государства являются такими же гражданами РФ, как и любые другие. Соответственно, получить вакцину они, безусловно, смогут, если у них возникнет такое желание. Он подчеркнул, что всё будет проходить на добровольной основе.
Пресс-секретарь добавил, что сам прививаться не будет, поскольку уже перенёс COVID-19, а в возможность повторного заражения пока не слишком верит.
Я переболел, а это, собственно, даёт тот же самый эффект, что и вакцина. Что касается повторных случаев, то это ещё очень спорно, медики пока точно не знают. Им потребуется ещё какое-то время, чтобы определиться, - пояснил представитель Кремля.

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