|
"Я прививаться не буду": Песков оценил угрозу повторного заражения
28 августа 2020, 16:15 • 102 • Политика
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил угрозу повторного заражения коронавирусом. Он заметил, что пока не слишком верит в такую возможность, поскольку у медиков ещё нет точного ответа. "Я прививаться не буду", - резюмировал представитель Кремля, напомнив, что уже пережил COVID-19.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос одного из журналистов по поводу вакцинации от коронавируса.
В ходе пресс-конференции его спросили о том, как этот процесс будет проходить среди сотрудников президентской администрации и планирует ли прививаться он сам.
Песков заметил, что служащие в аппарате главы государства являются такими же гражданами РФ, как и любые другие. Соответственно, получить вакцину они, безусловно, смогут, если у них возникнет такое желание. Он подчеркнул, что всё будет проходить на добровольной основе.
Пресс-секретарь добавил, что сам прививаться не будет, поскольку уже перенёс COVID-19, а в возможность повторного заражения пока не слишком верит.
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2020, 13:30
|
27 августа 2020, 07:15
|
24 августа 2020, 13:15
|
25 августа 2020, 00:15
|
24 августа 2020, 09:35
|
26 августа 2020, 01:00
|
25 августа 2020, 06:40