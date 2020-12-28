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"Я прививаться не буду": Лукашенко объяснил, почему принял такое решение

28 декабря 2020, 06:15  •  65 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя скептиком и заявил: "Я прививаться не буду". Он объяснил причины своего решения и обозначил принципы, по которым в стране будет вестись массовая вакцинация.
Александр Лукашенко в середине лета сделал заявление, что уже переболел COVID-19. Он считает, что болезнь протекала бессимптомно, а потому он перенёс её "на ногах". Через полгода, уже в декабре, он отмечал, что второй раз к нему эта "зараза" не прилипнет.
Лукашенко назвал себя скептиком и рассказал о беседе с министром здравоохранения.
"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - заявил он главе белорусского Минздрава и получил от него одобрение.
25 декабря президент Белоруссии посетил Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Он побывал в красной зоне, пообщался с маленькими пациентами, вручил подарки им и их мамам, которые находятся в отделении.
Во время общения с главой государства медики поинтересовались деталями предстоящей массовой вакцинации. Лукашенко сообщил, что в ближайшие месяцы планируется сделать прививки от коронавируса как минимум 1,2 миллиона граждан. Он не исключил, что желающих может быть и больше, но многое зависит от врачей.
Белорусский лидер добавил, что страна закупит 5-6 разных вакцин зарубежного производства, но всё же главная ставка будет сделана на российский препарат "Спутник V". Принуждать делать прививку никого не будут, заверил он.

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