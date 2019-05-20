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"Я принял для себя решение": Гройсман заявил об уходе
20 мая 2019, 20:39 • 77 • Политика
Премьер-министр Украины подаст в отставку. Он заявил: "Я принял для себя решение".
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что уйдёт в отставку сразу после проведения в среду, 22 мая, заседания правительства.
Данное заявление политик сделал на брифинге. Его речь транслировалась онлайн.
Но ранее, перед своим уходом, Гройсман обещал усилить экономические санкции с Москвой. Он также отметил, что ограничительные меры будут касаться тех товаров, что сегодня уже производят на Украине либо могут найти им аналог.
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