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"Я принимаю твой вызов": Емельяненко готов к бою с Кадыровым
27 декабря 2019, 13:39 • 33 • Политика
Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова. "Я принимаю твой вызов, мой Друг Рамзан!" - написал спортсмен в соцсети.
Титулованный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, вызвавшему его на поединок. Спортсмен заявил, что готов к встрече на ринге.
Емельяненко опубликовал в соцсети Instagram видеообращение. В нём он предлагает главе Чеченской Республики выбрать место, время и правила, по которым будет вестись поединок.
Напомним, ранее глава Чечни написал в своем Instagram, что появилась "новая мода" вызывать Александра Емельяненко на бой. Кадыров решил тоже не отставать и пригласил спортсмена на поединок.
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