"Я принимаю твой вызов": Емельяненко готов к бою с Кадыровым

Титулованный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, вызвавшему его на поединок. Спортсмен заявил, что готов к встрече на ринге.

Емельяненко опубликовал в соцсети Instagram видеообращение. В нём он предлагает главе Чеченской Республики выбрать место, время и правила, по которым будет вестись поединок.

"Я принимаю твой вызов, мой Друг Рамзан! ...Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни", - ответил Кадырову спортсмен.

Напомним, ранее глава Чечни написал в своем Instagram, что появилась "новая мода" вызывать Александра Емельяненко на бой. Кадыров решил тоже не отставать и пригласил спортсмена на поединок.