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"Я прибалдел": признание Центробанка вывело Пронько из себя

28 мая 2020, 16:55  •  196 • Политика
Ведущий телеканала Царьград в дискуссии с Константином Малофеевым напомнил о решении Центробанка России, которое, действительно, вывело его из себя. "Я прибалдел", - сказал Пронько.
Решения Центробанка очень часто в прицеле телеканала Царьград. Вот и накануне ведущий Юрий Пронько в дискуссии с учредителем Царьграда Константином Малофеевым напомнил о позиции ЦБ в споре с академиком РАН Сергеем Глазьевым. Если раньше противостояние было закулисным, то теперь была написана откровенная кляуза в ответ на прямые заявления Глазьева.
"А вспомните, по-моему, где-то недели две-три тому назад мы с вами встречались, и как раз во время встречи стало известно о том, что ЦБ пытается закрыть уже рот другому нашему человеку, нашему стороннику, нашему соратнику, я имею в виду академика Глазьева, - сказал Пронько. - И я же направил запрос в ЦБ. Они ответили. Они подтвердили факт кляузы. То, что это письмо было в Минэкономразвития. Я, честно скажу, я прибалдел. Вот, от такой наглости, такого цинизма. Слушайте, если вы не отражаете, не отображаете нашу точку зрения – мы вам рот закроем. Это же ненормально. Ну, ненормально".
Юрий Пронько провёл параллели и с ситуацией, произошедшей с режиссёром Никитой Михалковым, когда с эфира был снят "Бесогон", где затрагивались интересы главы Сбербанка Германа Грефа.
"Мы же все с вами понимаем, видим, какая свобода происходит, - согласился Малофеев. - Конечно же, они за свободу свою, за то, чтобы говорить то, что они хотят. Если говорит кто-то то, чего они не хотели бы слышать – они совершенно за тоталитарный контроль, о чём Греф только что вот в этой врезке прямо с трибуны всем докладывает. Поэтому, конечно же, они не хотели бы слышать то, что мы говорим. Но сейчас во время форсмажорного обстоятельства - эпидемии, вскрылось, как они работают, вскрылось, что для них действительно важно, вскрылось, что не надо давать денег населению по их мнению. Мол, главное руководство корпорация, а люди потом. Вот в этот момент стало понятно", - сказал Малофеев.

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