"Я презираю тебя... Вопросы есть?": Владимир Соловьёв отказал Гордону и "сотне его генералов"

Дмитрий Гордон в программе "Свобода слова Савика Шустера" рассказывал, как готовил интервью с Игорем Гиркиным (бывшим российским разведчиком, экс-министром обороны ДНР). Журналист сообщил, что в написании вопросов ему помогала группа ветеранов украинских спецслужб, среди которых были и генералы, и офицеры.

"Российское государство устами этих негодяев, Соловьёва, Дмитрия Киселёва и так далее, промывает мозги так, что они промываются не только в России, но и по всему миру", - произнёс Гордон и добавил, что Кремль не жалеет денег и усилий, чтобы "Русский мир победоносно шагал по просторам".

Украинский журналист отметил, что его страна не делает практически ничего подобного, а деньги, выделенные на контрпропаганду из бюджета, банально разворовываются. Именно поэтому функции "промывания мозгов" пришлось ему взять на себя.

Позднее Гордон заявил, что с удовольствием сделал бы интервью с Владимиром Соловьёвым по скайпу.

В своей программе Соловьёв дал ответ украинскому пропагандисту. Он показал на экране две фотографии. Слева - Дмитрий Гордон, справа - Юлиус Штрейхер, один из самых ярых пропагандистов нацизма, занимавший большие должности и сотрудничавший со всеми спецслужбами. Штрейхер был казнён по решению Нюрнбергского трибунала.

Соловьёв назвал глупостью идею Гордона взять у него интервью. Он сравнил это с ситуацией, если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался договориться об интервью.

"Мы наследники Левитана, а ты наследник Штрейхера", - весьма эмоционально произнёс Владимир Соловьёв.

Он заявил, что Гордон может даже не надеяться, что когда-нибудь возьмёт у него интервью.

"Я презирают тебя и твоих хозяев. Понятно сказал? Ещё вопросы есть? Забудь о любых попытках связаться со мной для получения интервью, просто забудь. И сто генералов, которые тебе пишут вопросы… Как-то мне напоминает другого персонажа…" - заявил Владимир Соловьёв и добавил, что Гордон заврался.