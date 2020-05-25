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"Я презираю тебя... Вопросы есть?": Владимир Соловьёв отказал Гордону и "сотне его генералов"

25 мая 2020, 14:55  •  154 • Политика
Владимир Соловьёв в своей программе "Воскресный вечер" отказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону и "сотне его генералов" в интервью. "Я презираю тебя… Вопросы есть?" - произнёс телеведущий.
Дмитрий Гордон в программе "Свобода слова Савика Шустера" рассказывал, как готовил интервью с Игорем Гиркиным (бывшим российским разведчиком, экс-министром обороны ДНР). Журналист сообщил, что в написании вопросов ему помогала группа ветеранов украинских спецслужб, среди которых были и генералы, и офицеры.
"Российское государство устами этих негодяев, Соловьёва, Дмитрия Киселёва и так далее, промывает мозги так, что они промываются не только в России, но и по всему миру", - произнёс Гордон и добавил, что Кремль не жалеет денег и усилий, чтобы "Русский мир победоносно шагал по просторам".
Украинский журналист отметил, что его страна не делает практически ничего подобного, а деньги, выделенные на контрпропаганду из бюджета, банально разворовываются. Именно поэтому функции "промывания мозгов" пришлось ему взять на себя.
Позднее Гордон заявил, что с удовольствием сделал бы интервью с Владимиром Соловьёвым по скайпу.
В своей программе Соловьёв дал ответ украинскому пропагандисту. Он показал на экране две фотографии. Слева - Дмитрий Гордон, справа - Юлиус Штрейхер, один из самых ярых пропагандистов нацизма, занимавший большие должности и сотрудничавший со всеми спецслужбами. Штрейхер был казнён по решению Нюрнбергского трибунала.
Соловьёв назвал глупостью идею Гордона взять у него интервью. Он сравнил это с ситуацией, если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался договориться об интервью.
"Мы наследники Левитана, а ты наследник Штрейхера", - весьма эмоционально произнёс Владимир Соловьёв.
Он заявил, что Гордон может даже не надеяться, что когда-нибудь возьмёт у него интервью.
"Я презирают тебя и твоих хозяев. Понятно сказал? Ещё вопросы есть? Забудь о любых попытках связаться со мной для получения интервью, просто забудь. И сто генералов, которые тебе пишут вопросы… Как-то мне напоминает другого персонажа…" - заявил Владимир Соловьёв и добавил, что Гордон заврался.

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