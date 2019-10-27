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"Я президент, а не лох": Зеленский вступил в конфликт с украинскими националистами в Донбассе
27 октября 2019, 09:09 • 20 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе, пытаясь заставить националистов не препятствовать этому процессу. "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Оружие убери", - заявил Зеленский радикалам.
После саботажа националистами процесса разведения войск в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский лично отправился в регион, чтобы решить эту проблему. Там у него вышел спор с украинскими радикалами, не желающими прекращения войны. Видеозапись перепалки опубликовали украинские националисты в соцсетях.
Официально администрация президента Украины ничего не сообщала о визите главы государства в Донбасс. Однако, судя по информации националистов, Зеленский находится там уже два дня.
На кадрах президент Украины обращается к радикалам с требованием прекратить саботаж разведения войск в Донбассе. В ответ один из националистов спросил, планирует ли Зеленский встречаться с участниками акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".
Напомним, что выполнение "формулы Штайнмайера" является ключевым условием для новой встречи "нормандской четверки". Она предполагает прекращение огня, разведение сил, предоставление Донбассу особого статуса, проведение в регионе местных выборов и амнистию ополченцев. Однако выполнение формулы застопорилось еще на первых двух пунктах из-за саботажа украинских националистов в рядах Вооруженных сил Украины, находящихся в Донбассе.
Фото: скриншот Facebook/Sashulya Lisova
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