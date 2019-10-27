"Я президент, а не лох": Зеленский вступил в конфликт с украинскими националистами в Донбассе

После саботажа националистами процесса разведения войск в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский лично отправился в регион, чтобы решить эту проблему. Там у него вышел спор с украинскими радикалами, не желающими прекращения войны. Видеозапись перепалки опубликовали украинские националисты в соцсетях.

Официально администрация президента Украины ничего не сообщала о визите главы государства в Донбасс. Однако, судя по информации националистов, Зеленский находится там уже два дня.

На кадрах президент Украины обращается к радикалам с требованием прекратить саботаж разведения войск в Донбассе. В ответ один из националистов спросил, планирует ли Зеленский встречаться с участниками акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

"Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", - резко ответил радикалу Зеленский.

Напомним, что выполнение "формулы Штайнмайера" является ключевым условием для новой встречи "нормандской четверки". Она предполагает прекращение огня, разведение сил, предоставление Донбассу особого статуса, проведение в регионе местных выборов и амнистию ополченцев. Однако выполнение формулы застопорилось еще на первых двух пунктах из-за саботажа украинских националистов в рядах Вооруженных сил Украины, находящихся в Донбассе.

Фото: скриншот Facebook/Sashulya Lisova