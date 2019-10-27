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"Я президент, а не лох": Зеленский вступил в конфликт с украинскими националистами в Донбассе

27 октября 2019, 09:09  •  20 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе, пытаясь заставить националистов не препятствовать этому процессу. "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Оружие убери", - заявил Зеленский радикалам.
После саботажа националистами процесса разведения войск в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский лично отправился в регион, чтобы решить эту проблему. Там у него вышел спор с украинскими радикалами, не желающими прекращения войны. Видеозапись перепалки опубликовали украинские националисты в соцсетях.
Официально администрация президента Украины ничего не сообщала о визите главы государства в Донбасс. Однако, судя по информации националистов, Зеленский находится там уже два дня.
На кадрах президент Украины обращается к радикалам с требованием прекратить саботаж разведения войск в Донбассе. В ответ один из националистов спросил, планирует ли Зеленский встречаться с участниками акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".
"Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", - резко ответил радикалу Зеленский.
Напомним, что выполнение "формулы Штайнмайера" является ключевым условием для новой встречи "нормандской четверки". Она предполагает прекращение огня, разведение сил, предоставление Донбассу особого статуса, проведение в регионе местных выборов и амнистию ополченцев. Однако выполнение формулы застопорилось еще на первых двух пунктах из-за саботажа украинских националистов в рядах Вооруженных сил Украины, находящихся в Донбассе.
Фото: скриншот Facebook/Sashulya Lisova

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