"Я потрясён": Джонсон пообещал узнать правду об убийстве 39 мигрантов

В среду утром полиция графства Эссекс нашла 39 погибших в грузовике, который приехал из Болгарии. Водитель грузовика, 25-летний житель Северной Ирландии, был задержан по подозрению в причастности к преступлению.

"Я потрясён трагическим инцидентом в Эссексе", - написал Джонсон в своём Twitter. По словам политика, он регулярно получает сведения от МВД.

Джонсон пообещал, что будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса для установления причин произошедшего. "Все мои мысли сейчас с погибшими и их близкими", - написал он.