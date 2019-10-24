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"Я потрясён": Джонсон пообещал узнать правду об убийстве 39 мигрантов

24 октября 2019, 19:24  •  54 • В мире
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал инцидент в Эссексе, где было найдено почти 40 тел мигрантов. Политик заявил, что потрясён, и принёс свои соболезнования близким убитых.
В среду утром полиция графства Эссекс нашла 39 погибших в грузовике, который приехал из Болгарии. Водитель грузовика, 25-летний житель Северной Ирландии, был задержан по подозрению в причастности к преступлению.
"Я потрясён трагическим инцидентом в Эссексе", - написал Джонсон в своём Twitter. По словам политика, он регулярно получает сведения от МВД.
Джонсон пообещал, что будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса для установления причин произошедшего. "Все мои мысли сейчас с погибшими и их близкими", - написал он.

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