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"Я попалась на подставу": Ходящая без маски Пелоси потребовала извинений от салона красоты

04 сентября 2020, 04:05  •  47 • В мире
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обиделась на салон красоты и потребовала извинений. Она посетила заведение без медицинской маски, а потом заявила, что её обманули. "Я попалась на подставу", - считает политик.
Ранее американские СМИ продемонстрировали запись, снятую камерами видеонаблюдения в Сан-Франциско. На кадрах хорошо видно, как госпожа Пелоси заходит в салон красоты. Кстати, заведение в тот момент не работало, так как официально было закрыто на карантин.
Разгорелся скандал. Владелица салона заявила, что спикер палаты представителей США использует двойные стандарты.
Нэнси Пелоси во время брифинга попыталась оправдаться. Она не приняла обвинения и ответила, что просто поверила словам сотрудников салона. В этом заведении она была много раз и не усомнилась в озвученной ей информации. В салоне её заверили, что имеют право обслуживать по одному человеку за один раз.
"Выяснилось, что меня подставили", - произнесла политик. Она настолько доверчива, что позволила себе попасться на эту подставу.
Госпожа Пелоси потребовала извинений от сотрудников и владелицы салона красоты.
А в Шотландии женщина-политик не стала нарушать введённые в стране правила и стала сама себе парикмахером. Первый министр Никола Стерджен в мае самостоятельно подстриглась и покрасила волосы. Её личный стилист оставила у порога инструменты, а министр наводила красоту, руководствуясь советами мастера по видеосвязи. И результата достичь удалось, и в самоизоляции остаться. Об этом случае стало известно в мае 2020 года, когда пандемия COVID-19 была в самом разгаре.

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