"Я понимаю, что вы оппозиционер, но...": Малофеев ответил на прямой вопрос о политической карьере

Финальный вопрос учредителю Царьграда Константину Малофееву в интервью политику, общественному деятелю и журналисту Максиму Шевченко касался вероятной политической карьеры гостя. Шевченко спросил у Малофеева: "Вы готовы прийти к власти и хотели бы вы прийти к власти?" Константин Малофеев ответил просто: "Нет". А дальше пояснил:

"Я не хотел бы и не готов. Я понимаю, что вы оппозиционер, но я считаю, что президент Владимир Путин - это лучшее, что у нас было за 100 лет".

Максим Шевченко предположил, что после окончания очередного срока Владимир Путин вполне может отказаться от дальнейшей президентской гонки. Кто тогда должен возглавить Россию? Отвечая на вопрос, Малофеев обратился к своей основной политической концепции, которой придерживается очень давно.

Я хотел бы ещё раз вернуться к своему монархизму. Основное отличие монархиста от демократа заключается в том, что самый маленький демократический политик, который идёт на муниципальные выборы, мечтает стать президентом. А самый влиятельный монархист мечтает служить. Я хотел бы служить своему государству, - подчеркнул Константин Малофеев.

Полная версия интервью доступна на официальном канале Максима Шевченко в YouTube.