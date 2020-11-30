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"Я понимаю, что вы оппозиционер, но...": Малофеев ответил на прямой вопрос о политической карьере
30 ноября 2020, 19:10 • 88 • Политика
Константин Малофеев ответил на прямой вопрос Максима Шевченко о политической карьере. "Я понимаю, что вы оппозиционер, но…" - Малофеев объяснил, в чём сегодня состоит его истинная цель.
Финальный вопрос учредителю Царьграда Константину Малофееву в интервью политику, общественному деятелю и журналисту Максиму Шевченко касался вероятной политической карьеры гостя. Шевченко спросил у Малофеева: "Вы готовы прийти к власти и хотели бы вы прийти к власти?" Константин Малофеев ответил просто: "Нет". А дальше пояснил:
"Я не хотел бы и не готов. Я понимаю, что вы оппозиционер, но я считаю, что президент Владимир Путин - это лучшее, что у нас было за 100 лет".
Максим Шевченко предположил, что после окончания очередного срока Владимир Путин вполне может отказаться от дальнейшей президентской гонки. Кто тогда должен возглавить Россию? Отвечая на вопрос, Малофеев обратился к своей основной политической концепции, которой придерживается очень давно.
Полная версия интервью доступна на официальном канале Максима Шевченко в YouTube.
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