"Я поклялся на могиле предков": Абэ пообещал, что 2019 год станет переломным в решении спора о Курилах

2019 год должен стать переломным в решении вопроса о принадлежности южнокурильских островов, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, отметив, что он "поклялся на могиле предков" ежедневно прилагать усилия для урегулирования отношений с Россией.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что "поклялся на могиле предков" каждый день прилагать усилия для урегулирования с Россией спорного вопроса о принадлежности Курильских островов, передает информагентство "360" со ссылкой на телеканал NHK.

Абэ напомнил, что его отец Синтаро Абэ, возглавлявший Министерство иностранных дел Японии с 1982 по 1986 год, тоже приложил немало усилий для нормализации отношений с Россией и разрешения существующих территориальных разногласий.

2019 год, по словам Синдзо Абэ, должен стать поворотным во взаимоотношениях двух стран.

Напомним, что Япония претендует на южнокурильские острова, называя их своими "северными территориями". Однако Россия не признает их притязания, поскольку острова перешли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Осенью 2018 года Москва и Токио договорились ускорить разрешение территориального спора. В то же время Дмитрий Песков отметил, что достигнутая договоренность не означает автоматической передачи островов Японии.