"Я открыт для общения": Глава МИД Украины обратился к Лаврову

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готов к новым переговорам с Россией, передаёт агентство "Укринформ".

"Я открыт для общения с Сергеем Лавровым", - заявил Кулеба, отметив, что если такой формат поможет решить проблемы и будет способствовать деоккупации украинской территории, а также освобождению украинских пленных, то он готов взаимодействовать.

Ранее Кулеба на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом заметил, что работа в формате "нормандской четвёрки" по Донбассу должна продолжаться, а Нормандский саммит на уровне глав МИД пройдёт в ближайшее время.