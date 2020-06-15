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"Я открыт для общения": Глава МИД Украины обратился к Лаврову

15 июня 2020, 14:00  •  188 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что открыт для общения и готов к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готов к новым переговорам с Россией, передаёт агентство "Укринформ".
"Я открыт для общения с Сергеем Лавровым", - заявил Кулеба, отметив, что если такой формат поможет решить проблемы и будет способствовать деоккупации украинской территории, а также освобождению украинских пленных, то он готов взаимодействовать.
Ранее Кулеба на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом заметил, что работа в формате "нормандской четвёрки" по Донбассу должна продолжаться, а Нормандский саммит на уровне глав МИД пройдёт в ближайшее время.

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