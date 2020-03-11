"Я отказался от зарплат, которые не заработал": Депутат Госдумы рассказал о честных досрочных выборах

"Предложение члена фракции "Единой России" Александра Карелина о досрочных выборах в Государственную Думу - это честно, прежде всего по отношению к избирателям", - процитировала пресс-служба "Единой России" депутата Хинштейна.

В соцсети Twitter началась дискуссия после новости о возможных досрочных выборах. Пользователь @Lexbez предположил, что депутатам нынешнего созыва может быть выплачена годовая зарплатная компенсация. На его твит ответил Хинштейн.

"К вашему сведению: в 2016 году, когда ГД также переизбиралась досрочно, я добровольно отказался от причитавшихся мне зарплат, которые не заработал. И призвал к тому же других коллег", - напомнил Александр Хинштейн.