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"Я отказался от зарплат, которые не заработал": Депутат Госдумы рассказал о честных досрочных выборах

11 марта 2020, 11:35  •  36 • Политика
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн назвал честным предложение о досрочных выборах. Он напомнил, как в 2016 году отказался от своих зарплат при досрочном роспуске созыва.
"Предложение члена фракции "Единой России" Александра Карелина о досрочных выборах в Государственную Думу - это честно, прежде всего по отношению к избирателям", - процитировала пресс-служба "Единой России" депутата Хинштейна.
В соцсети Twitter началась дискуссия после новости о возможных досрочных выборах. Пользователь @Lexbez предположил, что депутатам нынешнего созыва может быть выплачена годовая зарплатная компенсация. На его твит ответил Хинштейн.
"К вашему сведению: в 2016 году, когда ГД также переизбиралась досрочно, я добровольно отказался от причитавшихся мне зарплат, которые не заработал. И призвал к тому же других коллег", - напомнил Александр Хинштейн.

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