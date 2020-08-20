"Я от Шамана звоню…": Как СБУ готовила провокацию с "вагнеровцами"

Аудиозапись разместила на своём канале в YouTube украинская журналистка Янина Соколова. Впрочем, этот ролик можно встретить на многих страницах в социальных сетях и каналах в Telegram.

"Я от Шамана звоню", - говорит офицер СБУ.

Он просил Харитонова рассказать о своём боевом опыте, местах службы, освоенной военной технике, боевых наградах. Денис рассказывает, что шесть лет назад воевал в батальоне "Степь". Под его командованием были сбиты из переносного зенитно-ракетного комплекса два самолёта Су-25 (штурмовики) и вертолёт. Мужчина подробно описывает, какую технику может обслуживать, какие боевые задачи ему приходилось выполнять.

Вторая часть разговора - перечисление офицером СБУ документов, которые Харитонов должен выслать Шаману. Там и российский военный билет (Денис до этого сообщал, что в 1999-2001 годах служил во Владикавказе), и автобиографию с перечислением боевого опыта. Якобы это даст "работодателям" понять, на какую должность ставить "вагнеровца".

33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в конце июля. Сообщалось, что они готовили теракт и должны были организовывать массовые беспорядки в преддверии президентских выборов. В российском МИД задержание мужчин, которых СМИ окрестили "33 богатырями" назвали провокацией, устроенной третьим государством. Лишь 14 августа задержанные вернулись на родину. Они не стали скрывать своих подозрений: им сложный маршрут в Венесуэлу через Минск тоже показался подозрительным.