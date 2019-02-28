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"Я официально Тот, Кого Нельзя Называть": после выходки Порошенко в Запорожье блогер Шарий записал себя в главные злодеи

28 февраля 2019, 13:39  •  271 • Политика
Украинский блогер Анатолий Шарий у себя в Twitter откровенно высмеял президента Украины Петра Порошенко за выходку в Запорожье, когда тот сорвал с женщины шапку. На видео, размещенном в соцсети, Шарий называет Порошенко "Петюней" и смеется, спрашивая про "жару" в Запорожье. А в другом твите блогер записал себя в главные злодеи: "Я официально Тот, Кого Нельзя Называть".
Ранее в Сети распространилось видео скандальной выходки президента Украины на встрече с жителями Запорожья. На вопрос одной из женщин про украинского медиаблогера Анатолия Шария Петр Порошенко сразу молча сдирает с нее шапку и тут же возвращает обратно.
Смолчать после такого Шарий не смог - высмеял украинского президента в открытую на своей странице в Twitter.
"Петюня, передаю тебе большой-большой привет, - в опубликованном видео блогер явно едет куда-то в машине и при этом, смеясь, комментирует инцидент с Порошенко и шапкой. - Сегодня было жарко, да, в Запорожье? Пе-е-тя!"
В другом твите блогер записал себя в главные злодеи, используя прозвище Лорда Волан-де-Морта из серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере (автор Джоан Роулинг).
"Я официально Тот, Кого Нельзя Называть", - иронизирует Шарий, отметив, что "российские СМИ в массе своей также "не расслышали" слова о Шарие, выбесившие Порошенко, сорвавшего шапку".
Подумаешь, шапку сорвал. А мог ведь и шашкой рубануть. pic.twitter.com/6iY0vJyrj5
— Елена Лукаш (@Lukash_EL) 27 февраля 2019 г.
pic.twitter.com/R3eCE7yFFO
— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 27 февраля 2019 г.
Российские СМИ в массе своей также "не расслышали" слова о Шарие, выбесившие Порошенко, сорвавшего шапку. Я официально Тот, Кого Нельзя Называть. Плюйте на этих унылых пропагандистов обеих стран, идите прямо на мой канал
— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 28 февраля 2019 г.

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