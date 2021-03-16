"Я очень хочу": Поклонская призналась в президентских амбициях

Наталья Поклонская призналась, что подумывает об участии в президентских выборах на Украине. "Я очень хочу, чтобы Украина вновь стала процветающей страной", - заявила она в ходе видеомоста Москва - Симферополь, который был проведён в честь седьмой годовщины воссоединения Республики Крым с Россией.

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла участие в видеоконференции Москва - Симферополь, приуроченной к семилетию воссоединения Крыма с Россией. Во время видеомоста представители телеканала Царьград задали парламентарию вопрос о её дальнейшей карьере и планах.

На что Поклонская ответила, что хочет попробовать свои силы в борьбе за пост президента Украины. Но только при условии, если её не лишили украинского гражданства. "Раз не хотят лишать, то пойду попробую, нужно посмотреть, когда у них там выборы", - добавила депутат.

Поклонская подчеркнула, что главная её мечта - чтобы между Россией и Украиной опять возобновился мир. "Я очень хочу, чтобы Украина вновь стала процветающей страной", - призналась она в прямом эфире.

По словам бывшего прокурора, гражданства её, судя по всему, пока не лишили, раз отвечают: "Нет, Поклонская, ты гражданка Украины".

Между тем в новых предвыборных списках от фракции "Единой России" фамилии Натальи Поклонской до сих пор нет, хотя выборы состоятся менее чем через полгода. Политик не раз подчёркивала своё желание вернуться к работе прокурором Крыма, если получит соответствующее распоряжение президента России.