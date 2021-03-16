Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
Главная / Политика

"Я очень хочу": Поклонская призналась в президентских амбициях

16 марта 2021, 22:25  •  101 • Политика
Наталья Поклонская призналась, что подумывает об участии в президентских выборах на Украине. "Я очень хочу, чтобы Украина вновь стала процветающей страной", - заявила она в ходе видеомоста Москва - Симферополь, который был проведён в честь седьмой годовщины воссоединения Республики Крым с Россией.
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла участие в видеоконференции Москва - Симферополь, приуроченной к семилетию воссоединения Крыма с Россией. Во время видеомоста представители телеканала Царьград задали парламентарию вопрос о её дальнейшей карьере и планах.
На что Поклонская ответила, что хочет попробовать свои силы в борьбе за пост президента Украины. Но только при условии, если её не лишили украинского гражданства. "Раз не хотят лишать, то пойду попробую, нужно посмотреть, когда у них там выборы", - добавила депутат.
Поклонская подчеркнула, что главная её мечта - чтобы между Россией и Украиной опять возобновился мир. "Я очень хочу, чтобы Украина вновь стала процветающей страной", - призналась она в прямом эфире.
По словам бывшего прокурора, гражданства её, судя по всему, пока не лишили, раз отвечают: "Нет, Поклонская, ты гражданка Украины".
Между тем в новых предвыборных списках от фракции "Единой России" фамилии Натальи Поклонской до сих пор нет, хотя выборы состоятся менее чем через полгода. Политик не раз подчёркивала своё желание вернуться к работе прокурором Крыма, если получит соответствующее распоряжение президента России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
16 марта 2021, 16:55
"Для Украины будет трагический конец": Китай может ударить по самому больному месту Киева
16 марта 2021, 16:55
"Хуже предательства только…": ФСБ показала видео задержания украинского шпиона
16 марта 2021, 01:20
"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем" - Баранец
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на кур...
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающ...
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей жд...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
10 марта 2021, 16:05
Русский "Панцирь" "пересчитал зубы" турецкому Bayraktar. Эксперт раскрыл неудобную правду о РЛС
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
15 марта 2021, 14:20
Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.