"Я обычно работаю, а не расслабляюсь": Трамп отмахнулся от обвинений в лености

Президент Дональд Трамп ответил на появившиеся на страницах американских СМИ обвинений в лености и том, что он якобы мало работает. По словам самого хозяина Белого дома, его рабочий день длится дольше, чем у многих его предшественников. "... я обычно работаю, а не расслабляюсь", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, что ранее интернет-издание Axios опубликовало рабочее расписание Трампа за три месяца. В нем очень часто встречалась формулировка "работа с документами", чье содержание не раскрывалось.

Информресурс предположил, что, возможно, в эти часы Трамп просто ничего не делает. Согласно самому 45-му президенту США, подобные инсинуации не могут быть дальше от правды.

"Когда используется термин "работа с документами", я обычно работаю, а не расслабляюсь. Вообще-то я, наверное, работаю больше часов, чем почти все прошлые (американские) президенты", - написал Трамп в Twitter.

Далее он пояснил свою мысль, заявив, что, когда он принял президентские полномочия, в стране и за ее пределами царил беспорядок. У него просто не было выбора, резюмирует Трамп, кроме как работать по долгу.