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"Я обычно работаю, а не расслабляюсь": Трамп отмахнулся от обвинений в лености

11 февраля 2019, 02:24  •  47 • Политика
Президент Дональд Трамп ответил на появившиеся на страницах американских СМИ обвинений в лености и том, что он якобы мало работает. По словам самого хозяина Белого дома, его рабочий день длится дольше, чем у многих его предшественников. "... я обычно работаю, а не расслабляюсь", - написал Трамп в Twitter.
Напомним, что ранее интернет-издание Axios опубликовало рабочее расписание Трампа за три месяца. В нем очень часто встречалась формулировка "работа с документами", чье содержание не раскрывалось.
Информресурс предположил, что, возможно, в эти часы Трамп просто ничего не делает. Согласно самому 45-му президенту США, подобные инсинуации не могут быть дальше от правды.
"Когда используется термин "работа с документами", я обычно работаю, а не расслабляюсь. Вообще-то я, наверное, работаю больше часов, чем почти все прошлые (американские) президенты", - написал Трамп в Twitter.
Далее он пояснил свою мысль, заявив, что, когда он принял президентские полномочия, в стране и за ее пределами царил беспорядок. У него просто не было выбора, резюмирует Трамп, кроме как работать по долгу.
The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

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