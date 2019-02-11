|
"Я обычно работаю, а не расслабляюсь": Трамп отмахнулся от обвинений в лености
11 февраля 2019, 02:24 • 47 • Политика
Президент Дональд Трамп ответил на появившиеся на страницах американских СМИ обвинений в лености и том, что он якобы мало работает. По словам самого хозяина Белого дома, его рабочий день длится дольше, чем у многих его предшественников. "... я обычно работаю, а не расслабляюсь", - написал Трамп в Twitter.
Напомним, что ранее интернет-издание Axios опубликовало рабочее расписание Трампа за три месяца. В нем очень часто встречалась формулировка "работа с документами", чье содержание не раскрывалось.
Информресурс предположил, что, возможно, в эти часы Трамп просто ничего не делает. Согласно самому 45-му президенту США, подобные инсинуации не могут быть дальше от правды.
"Когда используется термин "работа с документами", я обычно работаю, а не расслабляюсь. Вообще-то я, наверное, работаю больше часов, чем почти все прошлые (американские) президенты", - написал Трамп в Twitter.
Далее он пояснил свою мысль, заявив, что, когда он принял президентские полномочия, в стране и за ее пределами царил беспорядок. У него просто не было выбора, резюмирует Трамп, кроме как работать по долгу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 февраля 2019, 09:24
|
05 февраля 2019, 04:54
|
07 февраля 2019, 20:24
|
09 февраля 2019, 10:08
|
08 февраля 2019, 17:24
|
04 февраля 2019, 14:24
|
08 февраля 2019, 22:24