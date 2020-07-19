"Я объясню тебе, Димочка" не прокатило: Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Полтора года назад Зеленский дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого прокомментировал скандальный ролик. Речь идёт о нарезке кадров, среди которых можно заметить плачущего Кадырова. В разговоре с Гордоном Зеленский со словами "Я объясню тебе, Димочка" попытался оправдаться. Он заметил, что лично не имеет отношения к этому видео, однако если ролик оскорбил представителей мусульманского мира, Зеленский "хочет попросить прощения" за "наших ребят".

Кадыров, в свою очередь, заявил, что Зеленский не честен, изворотлив и не умеет держать своё слово. Он напомнил, что во время предвыборной кампании украинский политик обещал своему народу мир в Донбассе, однако придя к власти, продолжил курс предшественника.

Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придётся ответить передо мной - не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чечни, память которого вы оскорбили! - пишет глава российской республики в Telegram.

Скриншот: Telegram/Kadyrov_95

Кадыров призвал Зеленского "быть мужчиной" и начать выстраивать добрососедские отношения с Россией.