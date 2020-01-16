"Я обещаю. Даю слово". Михаил Мишустин - новый премьер-министр России. Ни одного голоса против

Депутаты Госдумы проголосовали в пользу Михаила Мишустина. Он утверждён в должности премьер-министра России. Против никто не проголосовал. Таким образом, сегодня мы узнали имя нового главы правительства.

Голоса в Госдуме распределились следующим образом:

За - 383.

Против - 0.

Воздержались - 41.

Такого еще не было, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, имея в виду, что против никто не проголосовал, даже партия КПРФ, что происходит всегда. - Рекорд поддержки вы не побили - самая большая поддержка была у Владимира Путина. Он получил в плюс два голоса, когда рассматривали его кандидатуру (в должности премьер-министра - Ред.). Но сегодня поддержка парламента серьезная. И мы надеемся, что задачи, которые президент поставил правительству, будут решены.

В ответном слове Михаил Мишустин обещал сделать всё возможное, чтобы оправдать ожидания.

Я обещаю. Даю слово. Мы будем держать связь с Думой, комитетами, работать вместе. Но обещаю также давать аргументированные ответы на вопросы после анализа. Обещаю учесть и совет Владимира Вольфовича, но, думаю, лучше честно. Спасибо за поддержку!

Говоря о Владимире Вольфовиче Жириновском, Мишустин имел в виду совет депутата не говорить "нет" сразу, ведь он политик, а значит, мол, должен юлить. Премьеру такой вариант не подошёл.

Програмные заявления Мишустина. Коротко в цитатах

Новый премьер-министр готов исполнить поручения президента Владимира Путина, в том числе озвученные в послании Федеральному Собранию. Он заявил, что деньги на это есть, и работа начнется в ближайшие месяцы.

"Благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства есть ресурсы для реализации задач послания Федеральному Собранию", - подчеркнул Мишустин. - "Рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты Госдумы".

Кроме того, Мишустин сказал, что все положенные новые выплаты должны идти своевременно. Для этого нужно наладить взаимодействие с субъектами РФ. "У многодетных родителей забот не счесть", - заявил Мишустин.

Одним из основных приоритетов кандидат в премьеры назвал развитие благоприятной среды для бизнеса.

"Важно улучшать предпринимательский климат. Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, чувствовали себя уверенно и защищённо. Могли повышать зарплату сотрудникам", - сказал Мишустин.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что большая работа должна быть проведена по возвращению доверия бизнеса. Следует понять, что реально сдерживает рост заработных плат.

"Наконец, мы должны сосредоточиться на качественной реализации нацпроектов. Они для этого и были придуманы - для инвестиционного роста. Кроме того, тратить деньги ФНБ на вложения в инфраструктуру - окупаемую. Это то, что я считаю самым важным, - сказал Мишустин, переходя к ответу на вопрос депутатов о национальных проектах, которые при прежнем правительстве не дали высокой отдачи. - Почему не идут нацпроекты? Первое: с таким объёмом финансов не так просто организовать всё быстро. Поверьте, правительство старалось, но сегодня надо сделать инвентаризацию и выяснить, почему не получилось и масштабировать лучшие примеры регионов на всю Россию. Поэтому я хочу опираться на наших губернаторов и реально увидеть, почему не идут нацпроекты. И, конечно, наладить диалог с людьми. Очень важно слышать и понимать, почему не получилось".

Кроме того, премьер-министр обещал в апреле этого года более детально ознакомить депутатов с курсом, который возьмёт новое правительство России.

Мнение. Коллеги о Михаиле Мишустине

В беседе с Царьградом о новом премьер-министре России говорил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.

"Я знаю его уже больше двадцати лет. Это человек целеустремлённый, умеет ставить перед собой и перед коллективом задачи, и ему, на самом деле, удалось очень многое с точки зрения налогового администрирования. Даже один простой результат, о котором я всегда говорю о Мишустине на протяжении многих лет, - он вывел очень большое количество находящихся в тени ресурсов. Я имею в виду, налоговых и неналоговых доходов, он их легализовал. Причём это сделал не административно-силовым каким-то режимом или инструментами, а применяя электронно-цифровые технологии, новые совершенно технологии".

Продолжая, Рябухин добавил, что хорошо знает, как относятся к результатам налоговой службы России в международном сообществе налоговых служб - "наша страна в пятёрке лидеров".

"И это, конечно, заслуга лично его (Михаила Мишустина - Ред.) и его команды. Он подобрал очень сильную команду молодых, очень талантливых, одарённых людей, я очень хорошо знаю многих его замов. Поэтому я считаю, что с точки зрения наведения дисциплины в реализации указа президента страны № 204 по национальным проектам, имея в виду, что произошёл сбой в первом году реализации национальных проектов, конечно, это кандидатура незаменимая. У него и системный подход к управлению государственными ресурсами, и дисциплина внутренняя. И я думаю, что он как раз с этими задачами, которые ставит президент, справится".

Говоря о личных качествах премьер-министра, наш собеседник добавил:

"В нём удивительное сочетание и убедительности, аргументированности в его решениях, и требовательности. С другой стороны, он жёсткий, но и убедительный. В нём сочетаются все качества, необходимые для руководителя федерального уровня, руководителя, второго лица, скажем, для государства. Я думаю, что как раз те качества, которые необходимы для достижения национальных целей, значения национальных целей, которые изложены в указе президента, нужен такой человек".

Глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своём комментарии для Царьграда говорил и об отставке прежнего правительства, и о новом премьере.

"Для меня отставка правительства была неожиданной. Я не предполагал, хотя многие этого ждали. Много раз говорили в кулуарах: вот-вот произойдёт смена правительства, но этого не происходило. И я, честно говоря, в этот момент тоже не думал о каком-то решении. Потом, уже когда всё произошло, начиная взвешивать шаги президента, я понимаю, что очень удачно выбрано время, озвучено послание с широкими, большими задачами. И для того, чтобы повысить доверие к тому, что эти задачи будут достигнуты, реализованы, было принято решение о смене кабинета министров. Мы очень серьёзно критиковали, в том числе в Государственной Думе, то, как идёт реализация указов президента, и предыдущих, 2013 года, и текущих. Поэтому определённые сомнения, я думаю, в обществе были о том, насколько вот эти замечательные задачи, которые обозначил президент в своём послании, будут реализованы. Сейчас понятно, что пришёл новый человек, которого я знаю, это очень деловой, профессиональный человек. И с моей точки зрения это очень удачная кандидатура для того, чтобы поставленные задачи решать".

Досье

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию объявил об отставке правительства.

Чуть позже в Кремле уточнили, что на пост главы правительства Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Голосование за кандидатуру Мишустина состоялось сегодня в Госдуме, как и обещали ранее в Кремле.