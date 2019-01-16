"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно рассказала о своем выдворении - видео

Журналист Елена Бойко на российско-украинской границе откровенно рассказала о своем выдворении - по последним данным, ее отправят в Харьков. Срочное выдворение Бойко считает спланированным и говорит, что она "нужна как материал для обмена", имея в виду обмен пленными после украинской провокации в Керченском проливе.

Руслан Осташко на личной странице в социальной сети Facebook в онлайн-режиме рассказывает о выдворении украинской журналистки Елены Бойко из России. По его словам, Елену отправляют на Украину.

"Всё обставлено так, что она сама согласилась на это выдворение. Обещают отправить её в Донецк, но везут на поезде в Харьков. Обещают высадить в Белгороде и везти в сторону границы с ДНР. Пытаемся что-то сделать", - пишет Осташко.

В Белгород в ночь на среду, 16 января, выехала адвокат журналистки Елена Перфильева в надежде "поймать" поезд с Бойко. Сама Елена дала свой видео комментарий, чтобы объяснить происходящее (с 12-й минуты на видео).

"Дежурная по этажу предупредила, что пришли какие-то визитеры - всем приготовиться, привести камеры в порядок. Это мы привели, но визитеры на этаж не зашли. Я видела их в окно - двое мужчин за 50. Потом выяснилось, что они заходили на первый этаж, говорили с начальником по режиму - Ириной Александровной".

По словам Бойко, после этого Ирина Александровна дала ей 15 минут на выдворение. Оказалось, апелляция была проиграна, решение о выдворении вступило в силу и прямо сегодня надо уехать. У Елены не было телефона с собой, связаться с адвокатом ей не дали.

Осташко около часа назад добавил: "‪Елену вывели из поезда и силой посадили в оливковый "Рено" госномер о663хе 31". По его словам, журналистку "везут в сторону пункта пропуска Нехотеевка. Оттуда прямая дорога только в Харьков".

В пункте Нехотеевка решался вопрос о допуске к Бойко адвоката. В Белгород же ее вывезли два пристава из Москвы. Там тоже встречали приставы - еще двое мужчин. Вчетвером ее доставили на границу.

"Это все-таки были наши российские судебные приставы. Елена в итоге увидела их удостоверения", - сказал Осташко.

Последняя информация: Елену Бойко пока не выпускают с территории Украины пограничники. Идет анализ документов журналистки, по словам Осташко, сотрудники "докладывают начальству".

"Аврала и спешки, чтобы быстрее её выдворить, у ФСБшников, в отличие от судебных приставов, нет. Ждем".

Бойко в своем комментарии напомнила, ее выдворяют на территорию Украины, где на нее возбуждены три уголовных дела по политическим мотивам - расследования, по ее словам, безосновательные. Фактически преследуют ее за высказывания и выезд на территорию России. Таким образом, нарушается международное законодательство, согласно которому нельзя выдворять людей в страну, где их преследуют по политическим мотивам.

"В обход того, что сказал президент Российской Федерации, в обход того, что сказал омбудсмен, в обход международного права это сделано, - говорит Бойко, предполагая, имеет место заказное выдворение. - Я нужна как материал для обмена пленными. Потому что после провокации в Керченском проливе среди этих моряков военных украинских задержаны два СБУшника. И инсайдерская информация у меня есть, что именно из-за этого. Они считают, что я медийное лицо и достаточно хороший вариант для обмена".