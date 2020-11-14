"Я никуда не убегу": Лукашенко исключил для себя вариант Януковича

Такое заявление лидер страны сделал в интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья. Президент подчеркнул, что никто не мешает ему уехать в Россию и жить там в тихой и спокойной обстановке вместе с детьми и внуками, но его останавливает забота о народе.

Сколько было таких президентов? Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. Но вопрос не во мне, а вот в них. Что с ними будет? Их порвут! На части! - отметил Лукашенко, подразумевая обычных белорусов.

Под сбежавшими президентами политик, вероятнее всего, подразумевает экс-главу Украины Виктора Януковича, который перебрался в Россию после того, как был свергнут в 2014 году, и бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, нашедшего политическое убежище в Белоруссии после очередной революции.

Скриншот: Telegram/Пул №3

Напомним, что ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной с августа, когда в стране завершились президентские выборы. Проигравший кандидат Светлана Тихановская сбежала в Литву, объявила себя новым национальным лидером и стала организовывать массовые акции протеста, требуя отставки Лукашенко.

Она даже обещала устроить в стране общенациональную забастовку, чтобы нанести ощутимый удар по белорусской экономике, однако на это у оппозиционерки не хватило влияния. Сам Лукашенко утверждает, что за Тихановской стоят литовские спецслужбы, которые хотят осуществить в соседней стране госпереворот.