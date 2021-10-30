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"Я никого ни в чём не обвиняю": Макрон ушёл от ответа про энергозависимость Европы

30 октября 2021, 00:55  •  64 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон ушёл от ответа про энергозависимость Европы от России. "Я никого ни в чём не обвиняю", - отметил он.
Макрон отказался возлагать на Россию ответственность за резкий рост цен на газ, как это ранее сделали власти США. Он заявил, что у него нет никаких доказательств, которые подтверждали бы "русский заговор".
У меня нет свидетельств, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого ни в чём не обвиняю. Речь идёт о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями,
- отметил французский лидер в разговоре с журналистом британской газеты Financial Times.
При этом глава государства ушёл от ответа на вопрос о том, насколько сильно Евросоюз зависит от русского газа.
Напомним, что осенью Европа столкнулась с энергетическим кризисом, когда цены на газ резко поползли вверх. Эксперты называют несколько причин роста цен: недостаточные запасы в подземных хранилищах, переориентация американского СПГ на другие рынки, ожидание холодной зимы, недостаточная выработка солнечных батарей и ветрогенераторов, а также искусственные ограничения, которые ЕС ввёл против русских поставщиков в попытках сорвать запуск "Северного потока - 2".

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