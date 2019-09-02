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"Я никогда не видела королеву": 93-летняя Елизавета II разыграла не узнавших её туристов из США
02 сентября 2019, 19:24 • 128 • В мире
Британская королева Елизавета II разыграла неосведомлённых американских туристов, которые не смогли узнать её в Балморале, сказав им: "Я никогда не видела королеву... но этот полицейский видел". Об этом сообщает британское Dailymail.
Группа американских туристов не узнала королеву, когда она шла по своему шотландскому поместью. 93-летняя Елизавета пошла на прогулку по территории замка Балморал в Абердиншире, Шотландия, в сопровождении офицера охраны Ричарда Гриффина.
Она была одета в твидовый костюм и платок, когда натолкнулась на группу туристов из США. Не узнав её, они завели разговор и спросили её, живёт ли она в этом районе. Она ответила на это, что у неё действительно есть "дом неподалёку".
Когда американцы спросили, встречала ли она когда-либо саму королеву, Елизавета указала на сопровождавшего её полицейского и сказала: "Нет, но этот полицейский видел". После этого американцы пошли дальше, так и не поняв, кого повстречали.
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