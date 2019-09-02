"Я никогда не видела королеву": 93-летняя Елизавета II разыграла не узнавших её туристов из США

Группа американских туристов не узнала королеву, когда она шла по своему шотландскому поместью. 93-летняя Елизавета пошла на прогулку по территории замка Балморал в Абердиншире, Шотландия, в сопровождении офицера охраны Ричарда Гриффина.

Она была одета в твидовый костюм и платок, когда натолкнулась на группу туристов из США. Не узнав её, они завели разговор и спросили её, живёт ли она в этом районе. Она ответила на это, что у неё действительно есть "дом неподалёку".

Когда американцы спросили, встречала ли она когда-либо саму королеву, Елизавета указала на сопровождавшего её полицейского и сказала: "Нет, но этот полицейский видел". После этого американцы пошли дальше, так и не поняв, кого повстречали.