"Я никогда не говорил, что это будет быстро": Трамп не стал называть дату ухода США из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода американских войск из Сирии. "Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро", - отметил он. При этом хозяин Белого дома также не стал называть конкретную дату, к которой военный контингент США будет выведен с территории арабской республики.

Американский лидер пояснил, что войска его страны рано или поздно уйдут из Сирии. Тем не менее их уход оттуда будет организован таким образом, чтобы он произошел не раньше того, как силы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) будут окончательно разгромлены.

Также Трамп отметил, что не одни только Штаты противостоят ИГИЛ в Сирии. Россия и Иран, напомнил глава американского государства, ненавидят силы международного терроризма даже более, чем сами США. Турция также ведет с самопровозглашенным халифатом борьбу.

В любом случае, настаивает хозяин Белого дома, американское присутствие в Сирии уже возымело огромный эффект.