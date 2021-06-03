"Я никогда больше не хочу лезть в политику": Протасевич расплакался перед камерой

Экс-главред NEXTA Протасевич расплакался перед камерой и заявил, что никогда больше не хочет лезть в политику. "Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью", - сказал он со слезами на глазах.

Задержанные в аэропорту Минска экс-главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич расплакался во время интервью белорусским СМИ. Он заявил, что никогда больше не хочет лезть в политику.

Протасевич дал большое интервью, в котором рассказал, как участвовал в организации беспорядков в Белоруссии, кто ему помогал и кто руководил, кто финансировал, а также о планах заговорщиков по свержению и убийству президента страны Александра Лукашенко. Однако под конец своей речи экс-главред NEXTA не выдержал и расплакался.

Я никогда больше не хочу лезть в политику. Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то,

- признался Протасевич со слезами на глазах.

Также он выразил надежду, что президент Белоруссии проявит к нему снисхождение и не станет выдавать его ЛНР. Дело в том, что Протасевич принимал участие в украинской карательной операции в Донбассе в составе нацбатальона "Азов". Сейчас экс-главред NEXTA называет это самой главной ошибкой в своей жизни.