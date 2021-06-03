|
"Я никогда больше не хочу лезть в политику": Протасевич расплакался перед камерой
03 июня 2021, 23:10 • 127 • Политика
Экс-главред NEXTA Протасевич расплакался перед камерой и заявил, что никогда больше не хочет лезть в политику. "Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью", - сказал он со слезами на глазах.
Задержанные в аэропорту Минска экс-главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич расплакался во время интервью белорусским СМИ. Он заявил, что никогда больше не хочет лезть в политику.
Протасевич дал большое интервью, в котором рассказал, как участвовал в организации беспорядков в Белоруссии, кто ему помогал и кто руководил, кто финансировал, а также о планах заговорщиков по свержению и убийству президента страны Александра Лукашенко. Однако под конец своей речи экс-главред NEXTA не выдержал и расплакался.
- признался Протасевич со слезами на глазах.
Также он выразил надежду, что президент Белоруссии проявит к нему снисхождение и не станет выдавать его ЛНР. Дело в том, что Протасевич принимал участие в украинской карательной операции в Донбассе в составе нацбатальона "Азов". Сейчас экс-главред NEXTA называет это самой главной ошибкой в своей жизни.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2021, 01:40
|
29 мая 2021, 12:05
|
29 мая 2021, 02:00
|
02 июня 2021, 03:10
|
28 мая 2021, 07:40
|
28 мая 2021, 01:15
|
31 мая 2021, 08:05