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"Я никогда больше не хочу лезть в политику": Протасевич расплакался перед камерой

03 июня 2021, 23:10  •  127 • Политика
Экс-главред NEXTA Протасевич расплакался перед камерой и заявил, что никогда больше не хочет лезть в политику. "Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью", - сказал он со слезами на глазах.
Задержанные в аэропорту Минска экс-главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич расплакался во время интервью белорусским СМИ. Он заявил, что никогда больше не хочет лезть в политику.
Протасевич дал большое интервью, в котором рассказал, как участвовал в организации беспорядков в Белоруссии, кто ему помогал и кто руководил, кто финансировал, а также о планах заговорщиков по свержению и убийству президента страны Александра Лукашенко. Однако под конец своей речи экс-главред NEXTA не выдержал и расплакался.
Я никогда больше не хочу лезть в политику. Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то,
- признался Протасевич со слезами на глазах.
Также он выразил надежду, что президент Белоруссии проявит к нему снисхождение и не станет выдавать его ЛНР. Дело в том, что Протасевич принимал участие в украинской карательной операции в Донбассе в составе нацбатальона "Азов". Сейчас экс-главред NEXTA называет это самой главной ошибкой в своей жизни.

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