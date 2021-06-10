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"Я ничему не удивляюсь": Рябков указал на ошибку Вашингтона

10 июня 2021, 06:25  •  259 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков указал на ошибку Вашингтона, который требует возмещения Киеву различных потерь в связи с газопроводом "Северный поток - 2". "Я ничему не удивляюсь", - отметил он.
По словам Рябкова, уже не удивительно, но каждый раз поражает то, "насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнёрами и даже оппонентами на международной арене".
Дипломат отметил, что США продолжают слышать только себя и тех, кто им "поддакивает". Однако Рябков отметил, что так не бывает, ведь "они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов".
По словам Рябкова, ошибка Вашингтона в том, что "они (власти США. - Ред.) глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё".
"Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс - "Северный поток - 2" будет построен", - сказал он в комментарии РИА Новости.

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