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"Я ничего не путаю?": Instagram "убил" аккаунт Старикова после фото с американским генералом

21 июля 2020, 16:00  •  181 • Политика
Instagram "убил" многотысячный аккаунт историка и политолога Николая Старикова после всего лишь одного фото с американским генералом. "Это ведь та самая страна, которая фотками ГУЛАГа утыкала всё на свете, я ничего не путаю?" - поинтересовался писатель Захар Прилепин.
По словам Прилепина, Стариков разместил в Instagram фото американского генерала на фоне голов индейцев.
"Херак, и убили его Инсту многотысячную. Демократия такая демократия", - отметил писатель.
При этом он напомнил об одном интересном факте.
"Это ведь та самая страна, которая фотками ГУЛАГа утыкала всё на свете, я ничего не путаю?", - риторически поинтересовался Прилепин.
Фото: Скриншот Twitter/Захар Прилепин
"Это из многовековой серии, когда французские короли гадили в Лувре где попало, хуже бомжей, а орали на весь мир о лапотной, немытой Руси, если что с традициями субботними в баню ходить..." - напомнил ему подписчик @teleportiruy.

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