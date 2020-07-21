"Я ничего не путаю?": Instagram "убил" аккаунт Старикова после фото с американским генералом

По словам Прилепина, Стариков разместил в Instagram фото американского генерала на фоне голов индейцев.

"Херак, и убили его Инсту многотысячную. Демократия такая демократия", - отметил писатель.

При этом он напомнил об одном интересном факте.

"Это ведь та самая страна, которая фотками ГУЛАГа утыкала всё на свете, я ничего не путаю?", - риторически поинтересовался Прилепин.

Фото: Скриншот Twitter/Захар Прилепин

"Это из многовековой серии, когда французские короли гадили в Лувре где попало, хуже бомжей, а орали на весь мир о лапотной, немытой Руси, если что с традициями субботними в баню ходить..." - напомнил ему подписчик @teleportiruy.