"Я невиправний оптимист и абсолютно переконаний": "Трезвеннику" Порошенко в соцсетях напомнили о его пьяных откровениях

Украинский президент Петр Порошенко, который накануне выборов попытался представить себя "трезвенником", насмешил пользователей соцсетей. Ему напомнили про его пьяные откровения, в том числе попытку выговорить на официальном мероприятии фразу "Я невиправний оптимист и абсолютно переконаний".

Президент Петр Порошенко, судя по всему, решил за месяц до выборов исправить свою репутацию неисправимого алкоголика. Он заявил, что является непьющим трезвенником. "Я не пью и вам не советую", - поделился украинский лидер.

Данное заявление президент Украины сделал на встрече с представителями общественности. Тем самым Порошенко насмешил пользователей соцсетей, которые припомнили множество видеодоказательств его пьяных откровений.

Так, одним из хитов интернета является ролик "Сборник Пьяный Порошенко", который начинается с попытки украинского политика выговорить фразу "Я невиправний оптимист и абсолютно переконаний".