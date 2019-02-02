"Я не знаю, как они женятся": Лукашенко указал на причину распада молодых семей в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему белорусов выгоняют жёны. Он считает, что дело в отсутствии элементарных навыков, потому потребовал усилить трудовую подготовку в школах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым усилить трудовую подготовку в школах. Белорусский лидер уверен, что отсутствие элементарных навыков и умений разрушает молодые семьи, передаёт информационное агентство "БЕЛТА".

Лукашенко посетовал, что современные молодые люди не умеют ни лампочку в люстру ввернуть, ни чайник починить. Что такое рубанок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими, они тоже понятия не имеют, добавляет президент Белоруссии.

"Я не знаю, как они женятся. Почему их жёны выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому, что ничего делать не умеют!" - цитирует "БЕЛТА" слова Лукашенко.

Впрочем, современные девушки также подверглись критике со стороны президента Белоруссии. По словам Лукашенко, они не могут ни пуговицу пришить, ни яичницу пожарить.

Чтобы решить эту проблему, Лукашенко потребовал усилить трудовую подготовку в школах.