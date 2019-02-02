Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Германия вздохнет с облегчением": Немцы порадовались виртуальной &quo...
Генпрокурор Украины решил не обжаловать приговор Януковичу
«Российская ЧВК» в Венесуэле и партийный переворот в Севастополе (Геополитика. Р...
45% россиян считают, что страна сбилась с курса
Главная / Политика

"Я не знаю, как они женятся": Лукашенко указал на причину распада молодых семей в Белоруссии

02 февраля 2019, 03:54  •  71 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему белорусов выгоняют жёны. Он считает, что дело в отсутствии элементарных навыков, потому потребовал усилить трудовую подготовку в школах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым усилить трудовую подготовку в школах. Белорусский лидер уверен, что отсутствие элементарных навыков и умений разрушает молодые семьи, передаёт информационное агентство "БЕЛТА".
Лукашенко посетовал, что современные молодые люди не умеют ни лампочку в люстру ввернуть, ни чайник починить. Что такое рубанок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими, они тоже понятия не имеют, добавляет президент Белоруссии.
"Я не знаю, как они женятся. Почему их жёны выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому, что ничего делать не умеют!" - цитирует "БЕЛТА" слова Лукашенко.
Впрочем, современные девушки также подверглись критике со стороны президента Белоруссии. По словам Лукашенко, они не могут ни пуговицу пришить, ни яичницу пожарить.
Чтобы решить эту проблему, Лукашенко потребовал усилить трудовую подготовку в школах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


71
Источник
Похожие новости
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
01 февраля 2019, 18:09
На Украине запретили книгу Довлатова за "пропаганду" Безрукого
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Берёзу
Загрузка...
01 февраля 2019, 21:24
Посол Венесуэлы обличил во лжи ссылающихся на конституцию сторонников Гуайдо
02 февраля 2019, 03:54
"Я не знаю, как они женятся": Лукашенко указал на причину распада молодых семей в Белоруссии
01 февраля 2019, 08:24
"Продуктивные переговоры" с Китаем подтолкнули Трампа к обещаниям снова повысить пошлины
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
02 февраля 2019, 00:39
"Германия вздохнет с облегчением": Немцы порадовались виртуальной "лик...
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного ...
02 февраля 2019, 00:24
На Украине зарегистрировали рекордное число кандидатов в президенты
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Бе...
02 февраля 2019, 00:39
Белоруссии предъявили доказательства контрабандного ввоза "санкционки" в Ро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
30 января 2019, 07:39
Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель
28 января 2019, 09:54
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского флота
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.