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"Я не жду подарков, жду гарантий": Зеленский выставил условие Меркель

19 августа 2021, 23:20  •  50 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский выставил условие канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая планирует в ближайшее время посетить Москву, а затем - Киев. "Я не жду подарков, я жду гарантий", - отметил украинский лидер.
Президент Украины обвинил Меркель в том, что она стала слишком мягкой по отношению к Москве. Зеленский признаёт, что причина этой мягкости сугубо прагматичная - Германия хочет дешёвый русский газ. Тем не менее, он раскритиковал Меркель и призвал её проявлять больше жёстки в разговоре с Россией. В частности, политик призывает канцлера ФРГ добиться предоставления гарантий сохранения транзита.
Я не жду, что канцлер приедет с подарками в Киев. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определённого согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины,
- отметил Зеленский в разговоре с украинскими, американскими, немецкими и французскими журналистами.
Визит Меркель запланирован на 22 августа. Примечательно, что 23 августа на Украине стартует инициированный Зеленским саммит "Крымская платформа" по привлечению международного внимания к "крымскому вопросу".

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