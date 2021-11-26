"Я не Янукович, я не убегу": Зеленский начал готовиться к майдану

Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к новому майдану. При этом он заранее предупредил оппозицию, что не станет сдаваться: "Я не Янукович, я не убегу".

Об этом Зеленский заявил, выступая в эфире украинского телевидения. По словам главы государства, у спецслужб есть информация о том, что Россия к 1 декабря якобы планирует устроить на Украине госпереворот, ключевую роль в котором должен сыграть олигарх Ринат Ахметов. Зеленский утверждает, что на эти цели будет выделен миллиард долларов.

Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Это будет его большая ошибка. Я не Янукович, я никуда не убегу,

- подчеркнул президент.

Отметим, что в последнее время отношения между Ринатом Ахметовым и Зеленским действительно испортились, о чём можно судить по изменившейся риторике телеканалов, которые контролирует олигарх. Вероятнее всего, это связано с беспрецедентным давлением Банковой на оппозицию с закрытием критикующих Зеленского СМИ и введением санкций против украинцев в обход Конституции.

Эксперты уже неоднократно предсказывали новый майдан. В качестве аргументов они приводили недовольство украинцев высокими тарифами и усталость от войны. На это также накладывается недовольство элит. О разочаровании в политике Зеленского ярко свидетельствует падающий весь последний год рейтинг президента.

Примечательно, что, говоря о якобы готовящемся Россией майдане, Зеленский использовал выражение "госпереворот". Хотя предыдущий майдан, организованный США и ЕС, украинские чиновники называют не иначе, как "революция достоинства".