"Я не вижу людей": Запертая в квартире Меркель пожаловалась на изоляцию

Во время видеоконференции лидеров Евросоюза Ангела Меркель пожаловалась на недостатки удалённой работы. Напомним, немецкий лидер ушла на домашний карантин 22 марта, сразу после того, как у её врача обнаружили COVID-19.

Канцлер Германии призналась, что несмотря на современные средства связи и Интернет, ей очень не хватает живого контакта с людьми. Она постоянно проводит видеоконференции и ведёт телефонные переговоры, но они не заменяют бесед вживую. "Мне немного не хватает, например, что я не могу лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей там и что сейчас нет никаких личных контактов, это нечто иное", - пояснила 65-летняя глава ФРГ.

Меркель отметила, что ей очень хотелось бы присутствовать лично на заседаниях правительства и вживую разговаривать с коллегами. Поэтому она будет очень рада, когда её вынужденная изоляция закончится. Тем более что оба анализа канцлера на коронавирус дали отрицательный результат.