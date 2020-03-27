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"Я не вижу людей": Запертая в квартире Меркель пожаловалась на изоляцию

27 марта 2020, 18:35  •  28 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, перешедшая на удалённый режим работы из-за коронавируса, пожаловалась на изоляцию. По словам Меркель, ей крайне не хватает общения вживую: "Я не вижу людей".
Во время видеоконференции лидеров Евросоюза Ангела Меркель пожаловалась на недостатки удалённой работы. Напомним, немецкий лидер ушла на домашний карантин 22 марта, сразу после того, как у её врача обнаружили COVID-19.
Канцлер Германии призналась, что несмотря на современные средства связи и Интернет, ей очень не хватает живого контакта с людьми. Она постоянно проводит видеоконференции и ведёт телефонные переговоры, но они не заменяют бесед вживую. "Мне немного не хватает, например, что я не могу лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей там и что сейчас нет никаких личных контактов, это нечто иное", - пояснила 65-летняя глава ФРГ.
Меркель отметила, что ей очень хотелось бы присутствовать лично на заседаниях правительства и вживую разговаривать с коллегами. Поэтому она будет очень рада, когда её вынужденная изоляция закончится. Тем более что оба анализа канцлера на коронавирус дали отрицательный результат.
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