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"Я не упущу возможности": О чём новый премьер Японии собирается разговаривать с Ким Чен Ыном

26 сентября 2020, 16:55  •  70 • Политика
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без всяких предварительных условий. О чём глава японского правительства собирается разговаривать с северокорейским лидером.
О своей готовности к переговорам Суга заявил в пятницу, выступая на Генассамблее ООН.
Я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий... Я не упущу ни единой возможности для достижения этой цели (укрепление мира в регионе), - отметил он.
Политик добавил, что Токио настроен на решение старых проблем, которые сдерживают развитие двусторонних отношений. Речь, в частности, идёт о похищении северокорейской разведкой японских граждан, о корейской ядерной программе, а также о некоторых вопросах "печального прошлого".
Напомним, что 16 сентября Ёсихидэ Сугу утвердили в качестве нового премьер-министра Японии. По словам эксперта Михаила Мозжечкова, Суга продолжит политику своего предшественника Синдзо Абэ - по крайней мере, в вопросе Курильских островов. Сможет ли при этом Суга сдвинуть с мёртвой точки отношения с КНДР, неизвестно.
Напомним, что Япония воспринимает Северную Корею как угрозу. Пхеньян нередко в ходе испытаний запускает ракеты в сторону Японии, которые, впрочем, падают в море. Кроме того, северокорейская разведка похищала граждан Японии. КНДР признала только 13 таких случаев. Пятерым японцам было разрешено вернуться на родину, остальных Пхеньян объявил погибшими и передал родственникам останки. Подтвердить подлинность останков не удалось.

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