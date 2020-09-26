"Я не упущу возможности": О чём новый премьер Японии собирается разговаривать с Ким Чен Ыном

О своей готовности к переговорам Суга заявил в пятницу, выступая на Генассамблее ООН.

Я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий... Я не упущу ни единой возможности для достижения этой цели (укрепление мира в регионе), - отметил он.

Политик добавил, что Токио настроен на решение старых проблем, которые сдерживают развитие двусторонних отношений. Речь, в частности, идёт о похищении северокорейской разведкой японских граждан, о корейской ядерной программе, а также о некоторых вопросах "печального прошлого".

Напомним, что 16 сентября Ёсихидэ Сугу утвердили в качестве нового премьер-министра Японии. По словам эксперта Михаила Мозжечкова, Суга продолжит политику своего предшественника Синдзо Абэ - по крайней мере, в вопросе Курильских островов. Сможет ли при этом Суга сдвинуть с мёртвой точки отношения с КНДР, неизвестно.

Напомним, что Япония воспринимает Северную Корею как угрозу. Пхеньян нередко в ходе испытаний запускает ракеты в сторону Японии, которые, впрочем, падают в море. Кроме того, северокорейская разведка похищала граждан Японии. КНДР признала только 13 таких случаев. Пятерым японцам было разрешено вернуться на родину, остальных Пхеньян объявил погибшими и передал родственникам останки. Подтвердить подлинность останков не удалось.