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"Я не угрожаю, а констатирую": Кадыров объяснил свой пост про экс-судью
22 января 2022, 22:25 • 192 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свой пост в Telegram в отношении экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. "Я не угрожаю, а констатирую", - отметил он.
Речь идёт о задержании и вывозе в Грозный супруги экс-судьи - Заремы Мусаевой, которая проживает в Нижнем Новгороде.
- пишет Кадыров в Telegram.
Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму. По его словам, в распоряжении органов правопорядка есть переписка с участием Янгулбаевых, в которой они признаются, что имеют отношение к нападению на чеченского силовика в Турции. Есть также файлы о том, что эта семья поддерживает террористические группировки и планирует организовать террористическую сеть.
В таких случаях, рассуждает политик, закон требует задержать подозреваемых и наказать, если их вина будет доказана.
- заключил Кадыров.
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