"Я не угрожаю, а констатирую": Кадыров объяснил свой пост про экс-судью

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свой пост в Telegram в отношении экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. "Я не угрожаю, а констатирую", - отметил он.

Речь идёт о задержании и вывозе в Грозный супруги экс-судьи - Заремы Мусаевой, которая проживает в Нижнем Новгороде.

Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание,

- пишет Кадыров в Telegram.

Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму. По его словам, в распоряжении органов правопорядка есть переписка с участием Янгулбаевых, в которой они признаются, что имеют отношение к нападению на чеченского силовика в Турции. Есть также файлы о том, что эта семья поддерживает террористические группировки и планирует организовать террористическую сеть.

В таких случаях, рассуждает политик, закон требует задержать подозреваемых и наказать, если их вина будет доказана.

Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это,

- заключил Кадыров.