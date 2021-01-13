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"Я не уезжал": Навальный назвал дату возвращения в Россию
13 января 2021, 15:30 • 127 • Политика
Скандальный блогер Алексей Навальный назвал дату своего возвращения в Россию. Он отметил, что вопрос "возвращаться или нет" перед ним не стоял. "Я не уезжал", - заявил он.
В своём Twitter-аккаунте он сообщил о том, что в ближайшие дни намерен вернуться в Россию.
"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда, - написал он, - просто потому, что я не уезжал".
Навальный отметил, что "оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке".
"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - сообщил он.
Фото: Скриншот Twitter/@navalny
Ранее политолог Сергей Карнаухов высказался об оппозиционном политике и блогере Алексее Навальном. Карнаухов отметил, что Навальный уже угрожал приехать в Россию, но постоянно оттягивает возвращение.
"Гульфик-dissident, нервно моргая перед камерой, угрожает вернуться в Россию с первых минут выхода на связь из Германии. И как только его уже не приглашали, а он всё не едет", - заметил политолог.
Сергей Карнаухов отметил, что Навальный находится в хорошей физической форме и "раскабанел".
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