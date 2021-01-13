"Я не уезжал": Навальный назвал дату возвращения в Россию

В своём Twitter-аккаунте он сообщил о том, что в ближайшие дни намерен вернуться в Россию.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда, - написал он, - просто потому, что я не уезжал".

Навальный отметил, что "оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке".

"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - сообщил он.

Фото: Скриншот Twitter/@navalny

Ранее политолог Сергей Карнаухов высказался об оппозиционном политике и блогере Алексее Навальном. Карнаухов отметил, что Навальный уже угрожал приехать в Россию, но постоянно оттягивает возвращение.

"Гульфик-dissident, нервно моргая перед камерой, угрожает вернуться в Россию с первых минут выхода на связь из Германии. И как только его уже не приглашали, а он всё не едет", - заметил политолог.

Сергей Карнаухов отметил, что Навальный находится в хорошей физической форме и "раскабанел".