"Я не свадебный генерал": Путин о хаосе в Венесуэле, героизации нацистов в Европе и отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин принял участие в работе Петербургского международного экономического форума, который стартовал 6 июня. В рамках общения он поделился мнениями по целому ряду вопросов.

Отношения с США

Глава государства затронул выход США из договоренностей по ДРСМД. Как считает Путин, действия Вашингтона являются фундаментальным шагом к раскачке современной системы глобальной безопасности. Не стоит забывать, что вскоре должен истечь договор СНВ-3, а Белый дом уже пытается обвинить Москву в нарушении моратория на ядерные испытания.

Если американская сторона откажется продлевать и это соглашение, то российская сторона также не будет заинтересована в этом. После создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного глобального покоя, однако важно не внести дисбаланс.

"Какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим его, не дай Бог, из бутылки. Это же может привести к глобальной катастрофе", - предупредил он.

Несмотря на это, последний телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом вселил определённый оптимизм в Путина. К тому же участие всех ядерных держав в переговорах по гарантиям безопасности может стать "светом в конце тоннеля".

Владимир Путин также успокоил Вашингтон, заявив о том, что Москва не строит опорных военных баз в Венесуэле и не перебрасывает войска в Латинскую Америку. Но он выступает против попыток американских властей вмешаться в дела суверенного государства. Политик нейтрально относится к президенту-самозванцу Хуану Гуайдо, но крайне негативно - к хаосу.

"Мы не одобряем и осуждаем такие действия. Тем более военное вмешательство - это вообще катастрофа. Но, насколько я себе представляю, по имеющейся у меня информации, даже союзники США - никто не поддерживает вмешательства военного", - пояснил он.

Экономика России

Владимир Путин затронул и экономические вопросы. Он вновь подтвердил отсутствие планов Москвы на вступление в ОПЕК. Что касается текущих цен на нефть в районе 60-65 долларов, то такое положение российские власти полностью устраивает.

Более того, Москва преодолела трудности, связанные с негативными эффектом от западных санкций и падения цен на углеводороды.

"Мы не только преодолели спад - мы вышли на траекторию устойчивого роста", - подчеркнул он.

Как ни парадоксально, даже экономические отношения России и США демонстрируют рост, несмотря на антироссийскую политику Белого дома. Если при Бараке Обаме товарооборот упал до 20 миллиардов, то при Дональде Трампе он вырос на пять миллиардов, что не может не радовать Кремль.

Не свадебный генерал

Президент России Владимир Путин отреагировал на подготовку к выборам президента США в 2020 году и итоги выборов в Европарламент. Он отметил, что российская сторона занимает принципиальную позицию, в рамках которой она не намерена вмешиваться в выборы в других странах. Российский лидер также в шутку посоветовал возбудить дело в отношении спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел фактов сговора России и США.

Что касается ЕС, то Москва не имеет отношения и к правым политикам, которые значительно усилии свои позиции в Европарламенте. Если же европейские партнеры решат снять санкции с России, последняя сделает ответный ход.

Главу государства также беспокоят попытки пересмотра итогов Второй мировой войны на Западе, о чем ранее говорил глава МИД Сергей Лавров. Снос памятников, героизация нацистов - российскому руководству подобное безобразие крайне не нравится.

"Пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы, снос памятников - это безобразие, это мерзко", - обозначил свои позиции президент.

Отвечая на вопрос, почему его не пригласили на торжественные мероприятия в Нормандии, Путин напомнил, что российская сторона на подобные события тоже приглашает далеко не всех.

"Я не свадебный генерал, чтобы меня везде звали", - иронично пояснил он.

Азиатский диалог

Отдельно президент России Владимир Путин оценил взаимоотношения со странами Азии. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим японским коллегой, по итогам которых стороны так и не смогли сблизить свои позиции по вопросу подписания мирного договора.

Сам Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремятся к подписанию соглашения, однако часть сложностей связана с военным сотрудничеством Токио и Вашингтона, что не может не волновать Москву. В то же время России и КНР удалось успешно урегулировать ряд спорных вопросов при помощи мирного диалога. Такой же подход Кремль хочет задействовать и при общении с Японией.