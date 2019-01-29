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"Я не сразу могу вспомнить, в какой я сейчас вообще стране": Симоньян рассказала об "утомлённом" Путине
29 января 2019, 15:24 • 104 • Политика
Главред RT Маргарита Симоньян поделилась воспоминаниями об одной из встреч с "утомлённым" президентом России Владимиром Путиным с журналистами, во время которой глава государства рассказал о своей усталости от зарубежных поездок.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала новый отрывок из своей книги, посвящённой созданию телеканала. В частности, журналистка поделилась воспоминаниями от одной из встреч в Германии.
По её словам, представители СМИ в кремлёвском пуле проводят жизнь в самолётах, гостиницах и других городах, а к инсайдам их не допускали. Однако во время одной из поездок в Европу бывший пресс-секретарь главы государства Алексей Громов собрал журналистов и сообщил о том, что к ним придёт Владимир Путин, чтобы выпить по кружке пива.
"Путин вышел к нам, посмотрел утомлённо и вымолвил: "Верите, я не сразу могу вспомнить, в какой я сейчас вообще стране". О том, что за пределами пула есть ещё какая-то жизнь, интриги и подковёрные планы, нам было некогда знать", - отметила Симоньян.
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