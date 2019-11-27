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"Я не специалист, но я об этом слышал": Папа Римский выступил за отказ от права вето в Совбезе ООН
27 ноября 2019, 21:54 • 90 • В мире
Понтифик считает, что при принятии решений в ООН все участники Совета Безопасности "должны иметь равные права", поэтому, полагает Папа Римский Франциск, необходимо отказаться от права вето членов СБ ООН. "Я не специалист, но я об этом слышал", - сказал он журналистам.
Своим мнением по поводу реформирования Организации Объединённых Наций понтифик поделился с журналистами на борту самолёта, возвращаясь из Японии в Рим.
Кроме того, в своём выступлении Папа Римский Франциск заявил, что международные организации не способны обеспечить мир, а западные страны, называющие себя "прогрессивными", слишком лицемерны. При этом он отметил посреднические усилия, которые предпринимают различные организации международного уровня, включая ООН. По словам понтифика, "это, конечно, достойно похвалы".
Вопрос об отмене вето в повестке ООН не стоит. В то же время, выступая на заседании ГА ООН, посвящённом работе Совета Безопасности, первый заместитель постоянного представителя России при этой международной организации Дмитрий Полянский отметил, что "применение вето или угроза его применения не раз избавляло ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами".
Напомним, правом вето в Совбезе ООН обладают пять его постоянных членов. Это Россия, Китай, Британия, Франция и Соединённые Штаты.
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