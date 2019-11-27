"Я не специалист, но я об этом слышал": Папа Римский выступил за отказ от права вето в Совбезе ООН

Своим мнением по поводу реформирования Организации Объединённых Наций понтифик поделился с журналистами на борту самолёта, возвращаясь из Японии в Рим.

"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против - и всё останавливается. Я не специалист в этом вопросе, я только слышал о таком предложении", - цитирует слова понтифика ТАСС.

Кроме того, в своём выступлении Папа Римский Франциск заявил, что международные организации не способны обеспечить мир, а западные страны, называющие себя "прогрессивными", слишком лицемерны. При этом он отметил посреднические усилия, которые предпринимают различные организации международного уровня, включая ООН. По словам понтифика, "это, конечно, достойно похвалы".

"Страны, в том числе христианские европейские государства, вполне просвещённые, говорят о мире и живут оружием. Это называется лицемерием. Эти страны должны взять на себя смелость и признать, что не могут говорить о мире, потому что экономика зарабатывает за счёт производства оружия", - заключил Папа Римский Франциск.

Вопрос об отмене вето в повестке ООН не стоит. В то же время, выступая на заседании ГА ООН, посвящённом работе Совета Безопасности, первый заместитель постоянного представителя России при этой международной организации Дмитрий Полянский отметил, что "применение вето или угроза его применения не раз избавляло ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами".

Напомним, правом вето в Совбезе ООН обладают пять его постоянных членов. Это Россия, Китай, Британия, Франция и Соединённые Штаты.